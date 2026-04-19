"Почему не уволен?": в США жестко осадили Бессента после заявления о России
Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что Скотт Бессент, министр финансов США, должен быть освобожден от должности после невыполнения... | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T07:42+0300
МОСКВА, 19 апреля — ПРАЙМ. Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что Скотт Бессент, министр финансов США, должен быть освобожден от должности после невыполнения обещания касательно запрета на покупку российской нефти. Он высказал это в своем YouTube-канале. "Всего через два дня после того, как министр финансов Бессент заявил, что США не вернут отмену санкций (против России. — Прим. ред.), мы отменяем их. Так что, серьезно, что мы вообще делаем? Почему он еще не уволен?" — возмутился Дэвис.По словам Дэвиса, действия Бессента сделали США объектом насмешек, поскольку после первоначального отказа России было выдано новое разрешение на покупку нефти. "Что происходит? Кто-то понимает, что мы движемся не в том направлении? Пока цены растут и происходит вся эта чепуха на фоне противоречивой информации о нефти", — посетовал подполковник.Вчера Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую операции с продажей российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля; данная лицензия будет действовать до 16 мая. Однако отмена запрета не затрагивает транзакции и деятельность, связанные с Ираном, а также с товарами и услугами из этой страны. В среду американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что генеральные лицензии на приобретение российской и иранской нефти не будут продлены. Ранее, чтобы стабилизировать возросшие из-за ситуации с Ираном цены на нефть, власти США в марте сняли некоторые ограничения по российской нефти, погруженной на суда до 12 марта. Этим продажам не были присущи никакие ограничения со стороны Вашингтона, и лицензия от Министерства финансов США действовала до 11 апреля.
Дэвис: Бессент должен уйти в отставку из-за лжи о санкциях против российской нефти