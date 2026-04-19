Эксперт раскрыла, какая ключевая ставка нужна для экономики России
Эксперт раскрыла, какая ключевая ставка нужна для экономики России - 19.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт раскрыла, какая ключевая ставка нужна для экономики России
России для активизации экономического роста нужна однозначная ключевая ставка ЦБ, заявила в интервью РИА Новости гендиректор "Эксперт РА" Марина Чекурова. | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T11:04+0300
2026-04-19T11:04+0300
2026-04-19T11:04+0300
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. России для активизации экономического роста нужна однозначная ключевая ставка ЦБ, заявила в интервью РИА Новости гендиректор "Эксперт РА" Марина Чекурова. ЦБ смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%. Чекурова ранее в субботу говорила, что к концу года ключевая ставка опустится до 11-12%. "Однако для реального экономического роста желательно, чтобы ставка стала однозначной", - считает глава "Эксперт РА". Экономический рост по итогам текущего года, по ее прогнозу, составит 1%. "Надо сказать, что для России и 2-3% недостаточно. Нам нужно выходить на устойчивую траекторию роста, причем именно в тех секторах, которые определяют экономику предложения", - добавила Чекурова. По данным Росстата, экономика России по итогам 2025 года показала рост на 1%. Согласно прогнозу ЦБ, российская экономика по итогам текущего года вырастет на 0,5-1,5%, а Минэкономразвития официально ждет роста на 1,3%. Однако в конце марта министр экономического развития Максим Решетников говорил журналистам, что рост экономики по итогам нынешнего года будет ниже этой оценки.
россия, финансы, максим решетников, росстат
РОССИЯ, Финансы, Максим Решетников, Росстат
Эксперт раскрыла, какая ключевая ставка нужна для экономики России
Глава "Эксперт РА" Чекурова: для роста экономики нужна однозначная ключевая ставка ЦБ
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. России для активизации экономического роста нужна однозначная ключевая ставка ЦБ, заявила в интервью РИА Новости гендиректор "Эксперт РА" Марина Чекурова.
ЦБ смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%. Чекурова ранее в субботу говорила, что к концу года ключевая ставка опустится до 11-12%.
ЦБ хочет подвести черту под периодом высокой инфляции, заявила Набиуллина
"Однако для реального экономического роста желательно, чтобы ставка стала однозначной", - считает глава "Эксперт РА".
Экономический рост по итогам текущего года, по ее прогнозу, составит 1%. "Надо сказать, что для России и 2-3% недостаточно. Нам нужно выходить на устойчивую траекторию роста, причем именно в тех секторах, которые определяют экономику предложения", - добавила Чекурова.
По данным Росстата
, экономика России по итогам 2025 года показала рост на 1%. Согласно прогнозу ЦБ, российская экономика по итогам текущего года вырастет на 0,5-1,5%, а Минэкономразвития официально ждет роста на 1,3%. Однако в конце марта министр экономического развития Максим Решетников
говорил журналистам, что рост экономики по итогам нынешнего года будет ниже этой оценки.
