Эксперт раскрыла, какая ключевая ставка нужна для экономики России - 19.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт раскрыла, какая ключевая ставка нужна для экономики России
РОССИЯ, Финансы, Максим Решетников, Росстат
Глава "Эксперт РА" Чекурова: для роста экономики нужна однозначная ключевая ставка ЦБ

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. России для активизации экономического роста нужна однозначная ключевая ставка ЦБ, заявила в интервью РИА Новости гендиректор "Эксперт РА" Марина Чекурова.
ЦБ смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%. Чекурова ранее в субботу говорила, что к концу года ключевая ставка опустится до 11-12%.
"Однако для реального экономического роста желательно, чтобы ставка стала однозначной", - считает глава "Эксперт РА".
Экономический рост по итогам текущего года, по ее прогнозу, составит 1%. "Надо сказать, что для России и 2-3% недостаточно. Нам нужно выходить на устойчивую траекторию роста, причем именно в тех секторах, которые определяют экономику предложения", - добавила Чекурова.
По данным Росстата, экономика России по итогам 2025 года показала рост на 1%. Согласно прогнозу ЦБ, российская экономика по итогам текущего года вырастет на 0,5-1,5%, а Минэкономразвития официально ждет роста на 1,3%. Однако в конце марта министр экономического развития Максим Решетников говорил журналистам, что рост экономики по итогам нынешнего года будет ниже этой оценки.
