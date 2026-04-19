Трамп обрушился с критикой на Испанию - 19.04.2026, ПРАЙМ
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Испанию, заявив, что дела в ней обстоят плохо. | 19.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Испанию, заявив, что дела в ней обстоят плохо.
"Кто-нибудь обращал внимание, насколько плохо обстоят дела в Испании? Их финансовые показатели, несмотря на практически нулевой вклад в НАТО и собственную оборону, просто ужасающие. Печально на это смотреть!!!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.
 
