Трамп обрушился с критикой на Испанию
Трамп обрушился с критикой на Испанию - 19.04.2026, ПРАЙМ
Трамп обрушился с критикой на Испанию
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Испанию, заявив, что дела в ней обстоят плохо. | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T00:01+0300
2026-04-19T00:01+0300
2026-04-19T00:01+0300
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Испанию, заявив, что дела в ней обстоят плохо.
"Кто-нибудь обращал внимание, насколько плохо обстоят дела в Испании? Их финансовые показатели, несмотря на практически нулевой вклад в НАТО и собственную оборону, просто ужасающие. Печально на это смотреть!!!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.
мировая экономика, сша, испания, вашингтон, дональд трамп, нато
Экономика, Мировая экономика, США, ИСПАНИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, НАТО
Трамп обрушился с критикой на Испанию
Президент США Трамп заявил, что дела в Испании обстоят плохо
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Испанию, заявив, что дела в ней обстоят плохо.
"Кто-нибудь обращал внимание, насколько плохо обстоят дела в Испании? Их финансовые показатели, несмотря на практически нулевой вклад в НАТО и собственную оборону, просто ужасающие. Печально на это смотреть!!!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.