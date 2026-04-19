СМИ: Трамп выступал против отправки военных на иранский остров Харк

Президент США Дональд Трамп выступал против отправки американских военных на иранский остров Харк, опасаясь возможных огромных потерь среди них, сообщает газета | 19.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-19T07:00+0300

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выступал против отправки американских военных на иранский остров Харк, опасаясь возможных огромных потерь среди них, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. В конце марта Трамп заявил, что хотел бы забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы. Он также не исключал, что США попробуют захватить остров Харк — главный иранский центр экспорта черного золота. "Трамп выступал против отправки американских солдат для захвата острова Харк... Хотя его (Трампа - ред.) уверяли, что миссия пройдет успешно, и что захват территории обеспечит доступ США к проливу, он беспокоился, что потери среди американцев будут непозволительно огромными", - сообщили газете источники. Президент заявлял, что американские военные станут "легкой добычей" в этом случае, уточняет издание. Ранее издание Politico проинформировало, что более двух тысяч морских пехотинцев отправились на Ближний Восток с базы в Сан-Диего. Многие специалисты увязывали это с возможной операцией по захвату острова Харк. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

