СМИ: Трамп выступал против отправки военных на иранский остров Харк
2026-04-19T07:00+0300
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выступал против отправки американских военных на иранский остров Харк, опасаясь возможных огромных потерь среди них, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
В конце марта Трамп заявил, что хотел бы забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы. Он также не исключал, что США попробуют захватить остров Харк — главный иранский центр экспорта черного золота.
"Трамп выступал против отправки американских солдат для захвата острова Харк... Хотя его (Трампа - ред.) уверяли, что миссия пройдет успешно, и что захват территории обеспечит доступ США к проливу, он беспокоился, что потери среди американцев будут непозволительно огромными", - сообщили газете источники.
Президент заявлял, что американские военные станут "легкой добычей" в этом случае, уточняет издание.
Ранее издание Politico проинформировало, что более двух тысяч морских пехотинцев отправились на Ближний Восток с базы в Сан-Диего. Многие специалисты увязывали это с возможной операцией по захвату острова Харк.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
