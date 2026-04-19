Трамп заявил, что Иран открыл огонь в Ормузском проливе и нарушил перемирие - 19.04.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Иран открыл огонь в Ормузском проливе и нарушил перемирие
Трамп заявил, что Иран открыл огонь в Ормузском проливе и нарушил перемирие - 19.04.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Иран открыл огонь в Ормузском проливе и нарушил перемирие
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в субботу открыл огонь в Ормузском проливе, и назвал это нарушением соглашения о прекращении огня. | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T16:31+0300
2026-04-19T16:31+0300
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в субботу открыл огонь в Ормузском проливе, и назвал это нарушением соглашения о прекращении огня. "Иран решил вчера пострелять пулями в Ормузском проливе - это тотальное нарушение нашего соглашения о прекращении огня! Многие из них были выпущены в направлении французского судна и грузового судна из Великобритании", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере морской безопасности и судоходства утверждало, что по меньшей мере два торговых судна были атакованы при попытке пересечения Ормузского пролива после объявления Ирана о восстановлении над ним военного режима. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
сша
иран
ормузский пролив
мировая экономика, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп
Происшествия, Мировая экономика, США, ИРАН, Ормузский пролив, Дональд Трамп
16:31 19.04.2026
 
Трамп заявил, что Иран открыл огонь в Ормузском проливе и нарушил перемирие

Трамп: Иран открыл огонь в Ормузском проливе, это тотальное нарушение соглашения

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в субботу открыл огонь в Ормузском проливе, и назвал это нарушением соглашения о прекращении огня.
"Иран решил вчера пострелять пулями в Ормузском проливе - это тотальное нарушение нашего соглашения о прекращении огня! Многие из них были выпущены в направлении французского судна и грузового судна из Великобритании", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере морской безопасности и судоходства утверждало, что по меньшей мере два торговых судна были атакованы при попытке пересечения Ормузского пролива после объявления Ирана о восстановлении над ним военного режима.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Компания Трампа планирует возвести высокий небоскреб в Тбилиси, пишут WSJ
ПроисшествияМировая экономикаСШАИРАНОрмузский проливДональд Трамп
 
 
