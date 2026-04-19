На трассе "Чита — Забайкальск" закрыли движение из-за непогоды

Движение временно закрыто для всех видов транспорта на участке федеральной трассы "Чита — Забайкальск" из-за непогоды, сообщает Госавтоинспекция региона.

2026-04-19T17:14+0300

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр - ПРАЙМ. Движение временно закрыто для всех видов транспорта на участке федеральной трассы "Чита — Забайкальск" из-за непогоды, сообщает Госавтоинспекция региона. "В связи с ухудшением погодных условий на федеральной автомобильной дороге А-350 "Чита – Забайкальск" со 190-го по 371-й километр закрыто движение для всех видов транспортных средств", - говорится в сообщении. Водителей просят воздержаться от поездок в этом направлении и заранее планировать маршрут с учётом ограничений, отметили в ГАИ. В регионе ухудшение погоды: снег, сильный ветер и плохая видимость. В воскресенье днем 11 автомобилей столкнулись на федеральной трассе А-350 "Чита - Забайкальск", транспортным средствам причинен ущерб.

