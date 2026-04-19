https://1prime.ru/20260419/trassa-869271570.html
На трассе "Чита — Забайкальск" закрыли движение из-за непогоды
2026-04-19T17:14+0300
происшествия
бизнес
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861547097_0:225:2839:1822_1920x0_80_0_0_6367dac93fa9360983989c3ee97045a6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр - ПРАЙМ. Движение временно закрыто для всех видов транспорта на участке федеральной трассы "Чита — Забайкальск" из-за непогоды, сообщает Госавтоинспекция региона. "В связи с ухудшением погодных условий на федеральной автомобильной дороге А-350 "Чита – Забайкальск" со 190-го по 371-й километр закрыто движение для всех видов транспортных средств", - говорится в сообщении. Водителей просят воздержаться от поездок в этом направлении и заранее планировать маршрут с учётом ограничений, отметили в ГАИ. В регионе ухудшение погоды: снег, сильный ветер и плохая видимость. В воскресенье днем 11 автомобилей столкнулись на федеральной трассе А-350 "Чита - Забайкальск", транспортным средствам причинен ущерб.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861547097_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_68ac55aaa87d62b8be45a49b87556597.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Общество
