В Tripster рассказали об интересе к экскурсиям в соседние с Москвой регионы

2026-04-19T06:47+0300

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Интерес к экскурсиям на майские праздники в городах-спутниках Москвы значительно вырос, среди лидеров роста спроса - Тула, Переславль-Залесский и Суздаль, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий Tripster. "Среди городов-спутников Москвы лидируют Тула и Тульская область (спрос вырос на 62%), Переславль-Залесский (47%) и Суздаль (29%)", - сказал руководитель отдела развития и роста регионов Tripster Павел Неразников, изучив внутренний спрос на экскурсии и туры. Отмечается, что растет интерес и к городам-спутникам в регионах. Так, туристы, отправляясь в Санкт-Петербург, стали чаще включать в маршрут Кронштадт. Так, количество бронирований экскурсий здесь выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А во время поездок в Калининград путешественники планируют заглянуть в Зеленогорск и Светлогорск - интерес к этим направлениям вырос на 52%. "Поездку в Казань часто дополняют посещением Свияжска и Болгара, а отдых в Кисловодске — маршрутами по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии", - подчеркнули в сервисе. По данным Tripster, устойчивый интерес среди туристов сохраняется и к экскурсиям по историческим объектам. Так, в Казани и окрестностях количество желающих отправиться на экскурсии по святым местам увеличилось на 47%. В Москве же наиболее востребованы экскурсии по сталинским высоткам. Помимо этого популярностью пользуются загородные поездки к природным достопримечательностям. В числе востребованных направлений - окрестности Нальчика и Владикавказа, где спрос на экскурсии вырос на 72% и 14% соответственно. Среди других точек - горный парк Рускеала в Карелии, Куршская коса и локации в горных регионах - Домбай, Кадаргаванский каньон, озеро Гижгит и Эльбрус. А, например, спрос на пешие, велосипедные и морские экскурсии в городе Балтийск в Калининградской области вырос на 5%. Как подчеркнул Неразников, туристы в этом году нередко комбинируют разные сценарии отдыха в рамках одной поездки — например, прогулки с осмотром достопримечательностей города и выезды на природу.

бизнес, россия, москва, тула, суздаль