ЦБ: в Ненецком автономном округе растут выдачи кредитов

ЦБ: в Ненецком автономном округе растут выдачи кредитов - 19.04.2026, ПРАЙМ

ЦБ: в Ненецком автономном округе растут выдачи кредитов

Активнее всего выдачи кредитов в России растут в Ненецком автономном округе – за февраль текущего года объем выдач подскочил почти на четверть по сравнению с...

2026-04-19T04:17+0300

2026-04-19T04:17+0300

2026-04-19T04:17+0300

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Активнее всего выдачи кредитов в России растут в Ненецком автономном округе – за февраль текущего года объем выдач подскочил почти на четверть по сравнению с январем, следует из материалов Банка России, которые проанализировало РИА Новости. Значительный рост выдачи кредитов зафиксирован также в Магаданской области и Еврейской автономной области – на 16% и 14% соответственно. Замыкают топ-5 Сахалинская область и Камчатский край, где объем предоставленных кредитов вырос за месяц на 10,5% и 9,5% соответственно. При этом больше всего выдача кредитов за последний зимний месяц снизилась в Калмыкии – там объем выдач упал на 17%. Значительное снижение зафиксировано также в Кабардино-Балкарии и Чувашии – более чем на 10%.

магаданская область

камчатский край

калмыкия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, магаданская область, камчатский край, калмыкия