https://1prime.ru/20260419/tsb-869262291.html
ЦБ: в Ненецком автономном округе растут выдачи кредитов
банки
финансы
экономика
магаданская область
камчатский край
калмыкия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869262291.jpg?1776561438
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Активнее всего выдачи кредитов в России растут в Ненецком автономном округе – за февраль текущего года объем выдач подскочил почти на четверть по сравнению с январем, следует из материалов Банка России, которые проанализировало РИА Новости.
Значительный рост выдачи кредитов зафиксирован также в Магаданской области и Еврейской автономной области – на 16% и 14% соответственно. Замыкают топ-5 Сахалинская область и Камчатский край, где объем предоставленных кредитов вырос за месяц на 10,5% и 9,5% соответственно.
При этом больше всего выдача кредитов за последний зимний месяц снизилась в Калмыкии – там объем выдач упал на 17%. Значительное снижение зафиксировано также в Кабардино-Балкарии и Чувашии – более чем на 10%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
