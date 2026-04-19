В ЦСР назвали самые популярные у россиян регионы для туризма
2026-04-19T03:47+0300
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Калининградская область, Татарстан, Алтай, Забайкальский край набрали популярность у российских путешественников, наибольший потенциал роста для туризма есть у Камчатки и Сахалина, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.
"Среди самых популярных направлений для российских туристов остаются Краснодарский край, Крым, Ставропольский край в теплые периоды года. Также заметно вырос интерес внутренних туристов по путешествиям в рамках активного и экскурсионного отдыха в Калининградскую область, Татарстан, Республику Алтай, Забайкальский край. Дальневосточное направление сохраняет наибольший потенциал роста, в частности за счет уникальной природы Камчатки и Сахалина", - отметил Смелов.
Также, по его словам, по мере развития туристической инфраструктуры растет интерес к регионам Северного Кавказа. Вместе с тем, лидерами по культурно-досуговому туризму все еще остаются Москва и Санкт-Петербург благодаря развитой инфраструктуре и большому количеству точек притяжения.
"Необходимо продолжать развитие туристической инфраструктуры для любителей арктического туризма, что будет еще сильнее поддерживать интерес как внутренних, так и иностранных туристов к Мурманской области", - добавил Смелов.
В целом Россия имеет огромный потенциал для дальнейшего роста туризма в большом количестве регионов. "И ключевая задача государства - обеспечить качественную транспортную доступность - прежде всего авиасообщение и хорошие дороги - после чего частный бизнес сам активно включится в создание инфраструктуры размещения и досуга", - заключил глава ЦСР.
Глава ЦСР Смелов: наибольший потенциал роста для туризма есть у Камчатки и Сахалина
