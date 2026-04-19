В ЦСР назвали самые популярные у россиян регионы для туризма - 19.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260419/tssr-869262100.html
В ЦСР назвали самые популярные у россиян регионы для туризма
Калининградская область, Татарстан, Алтай, Забайкальский край набрали популярность у российских путешественников, наибольший потенциал роста для туризма есть у...
2026-04-19T03:47+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869262100.jpg?1776559631
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
03:47 19.04.2026
 
В ЦСР назвали самые популярные у россиян регионы для туризма

Глава ЦСР Смелов: наибольший потенциал роста для туризма есть у Камчатки и Сахалина

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Калининградская область, Татарстан, Алтай, Забайкальский край набрали популярность у российских путешественников, наибольший потенциал роста для туризма есть у Камчатки и Сахалина, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.
"Среди самых популярных направлений для российских туристов остаются Краснодарский край, Крым, Ставропольский край в теплые периоды года. Также заметно вырос интерес внутренних туристов по путешествиям в рамках активного и экскурсионного отдыха в Калининградскую область, Татарстан, Республику Алтай, Забайкальский край. Дальневосточное направление сохраняет наибольший потенциал роста, в частности за счет уникальной природы Камчатки и Сахалина", - отметил Смелов.
Также, по его словам, по мере развития туристической инфраструктуры растет интерес к регионам Северного Кавказа. Вместе с тем, лидерами по культурно-досуговому туризму все еще остаются Москва и Санкт-Петербург благодаря развитой инфраструктуре и большому количеству точек притяжения.
"Необходимо продолжать развитие туристической инфраструктуры для любителей арктического туризма, что будет еще сильнее поддерживать интерес как внутренних, так и иностранных туристов к Мурманской области", - добавил Смелов.
В целом Россия имеет огромный потенциал для дальнейшего роста туризма в большом количестве регионов. "И ключевая задача государства - обеспечить качественную транспортную доступность - прежде всего авиасообщение и хорошие дороги - после чего частный бизнес сам активно включится в создание инфраструктуры размещения и досуга", - заключил глава ЦСР.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала