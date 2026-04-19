https://1prime.ru/20260419/ukraina-869263146.html

В Киеве рассказали о ЧП, которое ускорит конец режима Зеленского

2026-04-19T06:13+0300

общество

киев

украина

олег соскин

владимир зеленский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 19 апреля — ПРАЙМ. Ситуация, в которой сотрудники ТЦК в Киеве открыли огонь по автомобилю, может быть воспринята как признак кризиса в управлении страной Владимиром Зеленским, заявил Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, на своем YouTube-канале. "Просто беспредел! Посмотрите на то, что творится в Киеве! ТЦК открыли огонь по гражданским средь бела дня. Что это, как не признак конца режима Зеленского? Совсем вояки уже озверели, на своих нападают", — возмущается он. Соскин указывает на то, что сотрудники ТЦК уверены в своей безнаказанности, что привело их к решению совершить подобное преступление в самом сердце Украины. "Вместо того, чтобы заниматься поддержкой ВСУ, ТЦК только сокращают потенциальных солдат. Удивительно", — добавил Соскин.Агентство УНИАН сообщило в субботу о том, что выстрелы были произведены сотрудниками ТЦК по гражданской машине в ходе мероприятий по принуждению к мобилизации. По заявлению представителей военкомата, автомобиль был остановлен для проверки документов, связанных с военной учетной обязанностью. Водитель, не подчинившись требованиям, попытался скрыться с места, при этом причинив повреждения служебной машине и травмировав ногу одному из солдат. Киевский режим сталкивается с острой нехваткой кадров в ВСУ, а насильственные действия военкоматов по привлечению граждан к мобилизации вызывают серьезные скандалы и протесты. В интернете активно циркулируют видеоматериалы о силовой мобилизации в ВСУ, на которых сотрудники украинских военкоматов насильно увозят мужчин в микроавтобусах, применяя физическую силу и избивая задержанных.

https://1prime.ru/20260321/ukraina-868521212.html

https://1prime.ru/20260418/ukraina-869257983.html

https://1prime.ru/20260418/ukraina-869257444.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

