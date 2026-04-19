Буданов* сделал тревожное заявление о ВСУ

Буданов сообщил о проблемах с мобилизацией на Украине
Кирилл Буданов*
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Руководитель Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов* высказался о трудностях с мобилизацией на Украине.
"Мобилизационный ресурс исчерпан. Проблемы с набором людей на войну, которая длится много лет, — это абсолютно закономерное развитие событий", — сказал он.
По его словам, выполнение даже минимального плана по мобилизации превращается в сложную задачу. Буданов* подчеркнул, что ситуация крайне трудная.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации. В частности, было введено ограничение на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от службы в армии во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание вплоть до пяти лет тюрьмы. Также в стране с 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Украину к началу переговоров уже сейчас. Дополнительно, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что украинские силы несут потери и быстро теряют боеспособность.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.