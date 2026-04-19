Украину предупредили о неприятном сюрпризе от союзника - 19.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260419/ukraina-869276877.html
Украину предупредили о неприятном сюрпризе от союзника
В публикации The Sunday Times говорится, что ирландские власти планируют прекратить действие контрактов на размещение беженцев из Украины. | 19.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Мировая экономика, УКРАИНА, ИРЛАНДИЯ, Владимир Зеленский, ООН
Sunday Times: Ирландия расторгнет контракты на размещение украинских беженцев

Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. В публикации The Sunday Times говорится, что ирландские власти планируют прекратить действие контрактов на размещение беженцев из Украины.
"Чиновники начали обсуждать существенные изменения в ирландской программе помощи украинцам. Министры выступают либо за отмену директивы о временной защите, либо за альтернативный вариант, который мог бы ограничить поддержку", — говорится в публикации.
Министр Ирландии по вопросам миграции Колм Брофи сообщил, что правительство планирует аннулировать контракты, в рамках которых разместились примерно 16 тысяч украинцев.
"Им придется уехать, потому что мы расторгаем контракты. И здесь решающее значение имеют сроки. У нас есть четкое направление. Я хочу, чтобы этот график был завершен в течение следующих 12 месяцев. Мы должны окончательно утвердить это решение правительством", — сказал он.
Согласно данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона человек из Украины выехали за границу. В некоторых регионах, по сообщениям организации, население значительно уменьшилось: молодые жители уехали, а пожилые люди в основном остались.
В августе 2024 года Владимир Зеленский отметил рекордный исход населения с Украины и объявил о создании нового министерства, которое будет заниматься вопросами граждан, покинувших родную страну.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала