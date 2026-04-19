Украину предупредили о неприятном сюрпризе от союзника
В публикации The Sunday Times говорится, что ирландские власти планируют прекратить действие контрактов на размещение беженцев из Украины. | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T23:12+0300
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. В публикации The Sunday Times говорится, что ирландские власти планируют прекратить действие контрактов на размещение беженцев из Украины. "Чиновники начали обсуждать существенные изменения в ирландской программе помощи украинцам. Министры выступают либо за отмену директивы о временной защите, либо за альтернативный вариант, который мог бы ограничить поддержку", — говорится в публикации. Министр Ирландии по вопросам миграции Колм Брофи сообщил, что правительство планирует аннулировать контракты, в рамках которых разместились примерно 16 тысяч украинцев. "Им придется уехать, потому что мы расторгаем контракты. И здесь решающее значение имеют сроки. У нас есть четкое направление. Я хочу, чтобы этот график был завершен в течение следующих 12 месяцев. Мы должны окончательно утвердить это решение правительством", — сказал он. Согласно данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона человек из Украины выехали за границу. В некоторых регионах, по сообщениям организации, население значительно уменьшилось: молодые жители уехали, а пожилые люди в основном остались. В августе 2024 года Владимир Зеленский отметил рекордный исход населения с Украины и объявил о создании нового министерства, которое будет заниматься вопросами граждан, покинувших родную страну.
Sunday Times: Ирландия расторгнет контракты на размещение украинских беженцев