"Позвоните в Кремль". На Западе резко высказались о конфликте на Украине - 19.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260419/ukraina-869277002.html
"Позвоните в Кремль". На Западе резко высказались о конфликте на Украине
2026-04-19T23:14+0300
2026-04-19T23:14+0300
в мире
украина
сша
сергей лавров
мид рф
ес
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Европейские лидеры, не предпринимающие попыток наладить контакт с Москвой на фоне возможного завершения конфликта на Украине и операции США против Ирана, вызывают удивление, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен."Похоже, конфликт на Украине сейчас близится к концу — конечно, его могут затянуть на долгие месяцы, — но я не думаю, что ситуацию удастся переломить. Складывается впечатление, что Россия получает все больше преимуществ, особенно с учетом последствий кризиса вокруг Ирана. Поэтому меня удивляет, что ни один европейский лидер еще не взял трубку, чтобы позвонить в Кремль и хотя бы начать обсуждать возможные решения", — рассказал он в эфире YouTube-канала.Эксперт считает, что снижение поддержки со стороны США должно подтолкнуть ЕС к более осторожной политике в отношении крупных держав, включая Россию, однако пока таких изменений не видно.Накануне на специальной сессии Анталийского дипломатического форума глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе обсуждают создание нового военного блока с участием ЕС, Турции, Великобритании и Украины, так как США стремятся сократить расходы на безопасность Европы.По его словам, любая новая структура в таких условиях будет носить агрессивный характер.
https://1prime.ru/20260419/ukraina-869276177.html
https://1prime.ru/20260419/ukraina-869276877.html
украина
сша
иран
Диесен: Европе нужно восстановить диалог с Москвой

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала