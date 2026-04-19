"Позвоните в Кремль". На Западе резко высказались о конфликте на Украине
"Позвоните в Кремль". На Западе резко высказались о конфликте на Украине - 19.04.2026, ПРАЙМ
"Позвоните в Кремль". На Западе резко высказались о конфликте на Украине
Европейские лидеры, не предпринимающие попыток наладить контакт с Москвой на фоне возможного завершения конфликта на Украине и операции США против Ирана,... | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T23:14+0300
2026-04-19T23:14+0300
2026-04-19T23:14+0300
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Европейские лидеры, не предпринимающие попыток наладить контакт с Москвой на фоне возможного завершения конфликта на Украине и операции США против Ирана, вызывают удивление, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен."Похоже, конфликт на Украине сейчас близится к концу — конечно, его могут затянуть на долгие месяцы, — но я не думаю, что ситуацию удастся переломить. Складывается впечатление, что Россия получает все больше преимуществ, особенно с учетом последствий кризиса вокруг Ирана. Поэтому меня удивляет, что ни один европейский лидер еще не взял трубку, чтобы позвонить в Кремль и хотя бы начать обсуждать возможные решения", — рассказал он в эфире YouTube-канала.Эксперт считает, что снижение поддержки со стороны США должно подтолкнуть ЕС к более осторожной политике в отношении крупных держав, включая Россию, однако пока таких изменений не видно.Накануне на специальной сессии Анталийского дипломатического форума глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе обсуждают создание нового военного блока с участием ЕС, Турции, Великобритании и Украины, так как США стремятся сократить расходы на безопасность Европы.По его словам, любая новая структура в таких условиях будет носить агрессивный характер.
украина
сша
иран
в мире, украина, сша, сергей лавров, мид рф, ес, иран
В мире, УКРАИНА, США, Сергей Лавров, МИД РФ, ЕС, ИРАН
"Позвоните в Кремль". На Западе резко высказались о конфликте на Украине
Диесен: Европе нужно восстановить диалог с Москвой