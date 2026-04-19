США могут досматривать суда, направляющиеся в Китай - 19.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
США могут досматривать суда, направляющиеся в Китай
2026-04-19T19:09+0300
энергетика
мировая экономика
сша
иран
ормузский пролив
оон
cbs
сша
иран
ормузский пролив
Энергетика, Мировая экономика, США, ИРАН, Ормузский пролив, ООН, CBS
19:09 19.04.2026
 
США могут досматривать суда, направляющиеся в Китай

Постпред США Уолтц не исключил, что США будут досматривать суда, направляющиеся в Китай

ВАШИНГТОН, 19 апр - ПРАЙМ. Постпред США при ООН Майк Уолтц не исключил, что Соединенные Штаты будут досматривать суда, направляющиеся в Китай, в рамках усилий по борьбе с поставками иранской нефти.
"Я не собираюсь обсуждать сроки и последовательность операций, но скажу так: все варианты остаются на столе", - сказал Уолтц каналу CBS, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что вооруженные силы США готовятся проводить захват связанных с Ираном торговых судов и танкеров в международных водах за пределами Ближнего Востока.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего входящего и исходящего морского трафика, из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Райт допустил, что цены на бензин в США до войны в Иране не вернутся
ЭнергетикаМировая экономикаСШАИРАНОрмузский проливООНCBS
 
 
