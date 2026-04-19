США могут досматривать суда, направляющиеся в Китай

2026-04-19T19:09+0300

ВАШИНГТОН, 19 апр - ПРАЙМ. Постпред США при ООН Майк Уолтц не исключил, что Соединенные Штаты будут досматривать суда, направляющиеся в Китай, в рамках усилий по борьбе с поставками иранской нефти. "Я не собираюсь обсуждать сроки и последовательность операций, но скажу так: все варианты остаются на столе", - сказал Уолтц каналу CBS, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что вооруженные силы США готовятся проводить захват связанных с Ираном торговых судов и танкеров в международных водах за пределами Ближнего Востока. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего входящего и исходящего морского трафика, из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

