СМИ: ВМС США используют дроны для расчистки Ормузского пролива от мин
2026-04-19T20:51+0300
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. ВМС США используют дроны для расчистки Ормузского пролива от мин в попытке восстановить судоходство в этом районе, утверждает издание Wall Street Journal. Ранее телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников США сообщал, что в Ормузском проливе находятся не менее 12 подводных мин. Американские официальные лица также утверждали, что Иран якобы разместил в проливе мины собственного производства - "Махам-3" и "Махам-7". "Армия США использует морские дроны для помощи в расчистке Ормузского пролива от мин, которые могут находиться в нем, в попытке ослабить хватку Ирана на морском пути и начать восстановление коммерческого судоходства", - говорится в сообщении. Согласно газете, для разминирования пролива используются дроны, как надводные, так и подводные. Отмечается, что они оснащены гидролокатором для поиска мин, которые могут находиться на дне пролива. Ссылаясь на источник в минобороны США, издание пишет, что для разминирования используется комбинация из беспилотников и средств, управляемых экипажем. При этом, как считает издание, разминирование - это одна из возможных мер по подготовке к проходу в этом районе военных конвоев США для защиты танкеров при передвижении по проливу. ВМС США в понедельник начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
WSJ: ВМС США разминируют Ормузский пролив, чтобы восстановить судоходство
