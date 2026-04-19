https://1prime.ru/20260419/usa-869275607.html

Райт оценил время восстановления судоходства в Ормузском проливе

Глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что восстановление судоходства в Ормузском проливе не потребует много времени. | 19.04.2026, ПРАЙМ

мировая экономика

сша

ормузский пролив

израиль

fox news

происшествия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868237734_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f149e8b70157512a2fa62732f10fa8b3.jpg

ВАШИНГТОН, 19 апр - ПРАЙМ. Глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что восстановление судоходства в Ормузском проливе не потребует много времени. "Да, на это потребуется время, но, вероятно, не слишком много. С иранцами идут переговоры... мне кажется, что они продвигаются хорошо", - сказал Райт каналу Fox News, отвечая на соответствующий вопрос. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

