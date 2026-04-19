Райт оценил время восстановления судоходства в Ормузском проливе - 19.04.2026, ПРАЙМ
Райт оценил время восстановления судоходства в Ормузском проливе
Райт оценил время восстановления судоходства в Ормузском проливе - 19.04.2026, ПРАЙМ
Райт оценил время восстановления судоходства в Ормузском проливе
Глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что восстановление судоходства в Ормузском проливе не потребует много времени. | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T22:11+0300
2026-04-19T22:11+0300
ВАШИНГТОН, 19 апр - ПРАЙМ. Глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что восстановление судоходства в Ормузском проливе не потребует много времени. "Да, на это потребуется время, но, вероятно, не слишком много. С иранцами идут переговоры... мне кажется, что они продвигаются хорошо", - сказал Райт каналу Fox News, отвечая на соответствующий вопрос. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
https://1prime.ru/20260419/usa-869273882.html
сша
ормузский пролив
израиль
мировая экономика, сша, ормузский пролив, израиль, fox news
Мировая экономика, США, Ормузский пролив, ИЗРАИЛЬ, Fox News, Происшествия
22:11 19.04.2026
 
Райт оценил время восстановления судоходства в Ормузском проливе

Райт: восстановление судоходства в Ормузском проливе не потребует много времени

ВАШИНГТОН, 19 апр - ПРАЙМ. Глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что восстановление судоходства в Ормузском проливе не потребует много времени.
"Да, на это потребуется время, но, вероятно, не слишком много. С иранцами идут переговоры... мне кажется, что они продвигаются хорошо", - сказал Райт каналу Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
ПроисшествияМировая экономикаСШАОрмузский проливИЗРАИЛЬFox News
 
 
