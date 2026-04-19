В Сочи, Туапсе и других районах Кубани из-за дождей прибывает вода - 19.04.2026, ПРАЙМ
В Сочи, Туапсе и других районах Кубани из-за дождей прибывает вода
В Сочи, Туапсе и других районах Кубани из-за дождей прибывает вода - 19.04.2026, ПРАЙМ
В Сочи, Туапсе и других районах Кубани из-за дождей прибывает вода
Вода из-за дождей прибывает на реках в Сочи, Туапсе и в других районах Кубани без достижения неблагоприятных отметок, сообщил оперштаб Краснодарского края. | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T23:12+0300
2026-04-19T23:12+0300
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Вода из-за дождей прибывает на реках в Сочи, Туапсе и в других районах Кубани без достижения неблагоприятных отметок, сообщил оперштаб Краснодарского края. "Без достижения неблагоприятных отметок вода прибывает в реках на территории Сочи, Горячего Ключа, Туапсинского муниципального округа, Апшеронского, Белореченского и Крымского районов", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Кроме того, по информации министерства ГО и ЧС, в Северском районе также продолжается рост уровня реки Афипс. Оперштаб также сообщил что из-за проливных дождей в воскресенье разлилась река Убин. В хуторе Бончковском подтоплены СНТ "Урожай" и "Коммунпроект" – пострадали 40 придомовых территорий и два домовладения, где уровень воды достигает пяти сантиметров. Постоянных жителей в СНТ нет. К месту постоянной прописки эвакуировали двух человек.
сочи
кубань
краснодарский край
бизнес, россия, сочи, кубань, краснодарский край
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, КУБАНЬ, Краснодарский край
23:12 19.04.2026
 
В Сочи, Туапсе и других районах Кубани из-за дождей прибывает вода

Оперштаб: вода из-за дождей прибывает на реках в Сочи, Туапсе и других районах Кубани

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Вода из-за дождей прибывает на реках в Сочи, Туапсе и в других районах Кубани без достижения неблагоприятных отметок, сообщил оперштаб Краснодарского края.
"Без достижения неблагоприятных отметок вода прибывает в реках на территории Сочи, Горячего Ключа, Туапсинского муниципального округа, Апшеронского, Белореченского и Крымского районов", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Кроме того, по информации министерства ГО и ЧС, в Северском районе также продолжается рост уровня реки Афипс.
Оперштаб также сообщил что из-за проливных дождей в воскресенье разлилась река Убин. В хуторе Бончковском подтоплены СНТ "Урожай" и "Коммунпроект" – пострадали 40 придомовых территорий и два домовладения, где уровень воды достигает пяти сантиметров. Постоянных жителей в СНТ нет. К месту постоянной прописки эвакуировали двух человек.
