Компания Трампа планирует возвести высокий небоскреб в Тбилиси, пишут WSJ - 19.04.2026, ПРАЙМ

Компания президента США Дональда Трампа Trump Organization планирует возвести небоскрёб в Тбилиси, который должен стать самым высоким зданием грузинской...

2026-04-19T09:32+0300

ВАШИНГТОН, 18 апр - ПРАЙМ. Компания президента США Дональда Трампа Trump Organization планирует возвести небоскрёб в Тбилиси, который должен стать самым высоким зданием грузинской столицы, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя партнеров проекта. "Trump Organization и её партнёры планируют построить Trump Tower Tbilisi - многофункциональный комплекс высотой около 70 этажей, который станет самым высоким зданием в столице Грузии, сообщает представитель партнёров Trump Organization по данному проекту", - пишет газета. По информации издания, небоскреб будет включать элитные резиденции и торговые площади. Проект разрабатывает американская архитектурная фирма Gensler при участии грузинских девелоперов Archi Group и Biograpi Living. В проекте также участвует нью-йоркская девелоперская фирма Sapir Organization. Хотя Трамп не участвует в повседневных операциях компании с 2017 года, его сын Эрик Трамп вместе с братом Дональдом-младшим управляют компанией как исполнительные вице-президенты, а сам американский лидер по-прежнему остаётся главным руководителем Trump Organization и продолжает контролировать её через слепой траст.

