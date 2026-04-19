В Чехии расследуют обнаружение яда в банках детского питания - 19.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-19T21:53+0300

ПРАГА, 19 апр – ПРАЙМ. Чешская полиция начала расследование в связи с обнаружением крысиного яда в нескольких стеклянных баночках детского питания компания Hipp, сообщил в воскресенье новостной портал Seznam Zprávy. "Компания Hipp сообщила в воскресенье, что в банках с детским питанием ее производства был обнаружен крысиный яд. Такие банки были найдены в одном из магазинов компании в городе Брно на юго-востоке республики. В связи с этим полиция Южно-Моравского края, центром которого является Брно, начала расследование", - говорится в сообщении. В свою очередь, агентство Аktu подтвердило, что в магазине Tesco в районе Богунице города Брно, были обнаружены банки с отравленным детским питанием. Подозрительные продукты имеют белую наклейку с красным кругом на дне банки, поврежденную или ранее открытую крышку, которая в связи с этим при открытии не издает соответствующий щелчок. Банки с отравленным питанием также выдает необычный или явно испорченный запах. По данным портала Seznam Zprávy, отравленные крысиным ядом стеклянные баночки с детским питанием компании Hipp в последние дни обнаружены также в ряде магазинов в Австрии и Словакии.

