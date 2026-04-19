Захарова заявила о росте "исторической агрессии" за рубежом - 19.04.2026, ПРАЙМ
Захарова заявила о росте "исторической агрессии" за рубежом
2026-04-19T07:30+0300
общество
экономика
россия
мария захарова
владимир путин
мид рф
мид
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости на День памяти жертв геноцида советского народа, о росте "исторической агрессии" за рубежом.
"С сожалением приходится констатировать, что в последние годы всё острее проявляется проблема "исторической агрессии", циничных попыток переписывания истории", - сказала она.
Захарова напомнила, что российская сторона видит, как в отдельных странах набирают обороты война с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России - 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В этом году он будет отмечаться впервые.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск в воскресенье.
 
