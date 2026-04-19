https://1prime.ru/20260419/zaharova-869263956.html

Захарова заявила о росте "исторической агрессии" за рубежом - 19.04.2026, ПРАЙМ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости на День памяти жертв геноцида советского народа, о росте "исторической агрессии" за... | 19.04.2026, ПРАЙМ

общество

экономика

россия

мария захарова

владимир путин

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869263956.jpg?1776573014

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости на День памяти жертв геноцида советского народа, о росте "исторической агрессии" за рубежом. "С сожалением приходится констатировать, что в последние годы всё острее проявляется проблема "исторической агрессии", циничных попыток переписывания истории", - сказала она. Захарова напомнила, что российская сторона видит, как в отдельных странах набирают обороты война с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом. Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России - 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В этом году он будет отмечаться впервые. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск в воскресенье.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

