Захарова заявила о росте "исторической агрессии" за рубежом
Захарова заявила о росте "исторической агрессии" за рубежом - 19.04.2026, ПРАЙМ
Захарова заявила о росте "исторической агрессии" за рубежом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости на День памяти жертв геноцида советского народа, о росте "исторической агрессии" за рубежом.
2026-04-19T07:30+0300
2026-04-19T07:30+0300
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости на День памяти жертв геноцида советского народа, о росте "исторической агрессии" за рубежом.
"С сожалением приходится констатировать, что в последние годы всё острее проявляется проблема "исторической агрессии", циничных попыток переписывания истории", - сказала она.
Захарова напомнила, что российская сторона видит, как в отдельных странах набирают обороты война с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России - 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В этом году он будет отмечаться впервые.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск в воскресенье.
общество , россия, мария захарова, владимир путин, мид рф, мид
Общество , Экономика, РОССИЯ, Мария Захарова, Владимир Путин, МИД РФ, МИД
Захарова заявила о росте "исторической агрессии" за рубежом
Захарова заявила о росте "исторической агрессии" за рубежом
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости на День памяти жертв геноцида советского народа, о росте "исторической агрессии" за рубежом.
"С сожалением приходится констатировать, что в последние годы всё острее проявляется проблема "исторической агрессии", циничных попыток переписывания истории", - сказала она.
Захарова напомнила, что российская сторона видит, как в отдельных странах набирают обороты война с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России - 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В этом году он будет отмечаться впервые.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск в воскресенье.