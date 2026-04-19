На Западе набросились на Зеленского после встречи с Мерцем
JW: визит Зеленского в Берлин использовали для усиления милитаризации
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Поездка Владимира Зеленского в Берлин была направлена не на поиск путей завершения конфликта на Украине, а на поддержку курса на милитаризацию, продвигаемого канцлером Германии Фридрихом Мерцем, пишет Junge Welt.
"Разумеется, визит Зеленского в Берлин едва ли был посвящен судьбе Украины. Говорили скорее об использовании конфликта в интересах ФРГ, ведь он стал поводом для реализации грандиозной программы стимулирования экономики. Страна продолжает перевооружение и усиливает риторику", — отмечается в публикации.
По данным газеты, даже требование Зеленского депортировать мужчин призывного возраста из стран ЕС было использовано немецкими властями в политических целях, в частности для привлечения электората с антимиграционными настроениями.
"Газета "Tagesspiegel" пишет <…>, что "Германия оказывает значительное влияние на течение конфликта". Это утверждение действительно имеет место. Регулярные поставки оружия поддерживают конфликт, который, возможно, уже давно бы завершился. Украинцы проливают кровь ради геостратегических интересов крупных держав", — резюмируется в материале.
Во вторник в Берлине прошли германо-украинские консультации с участием Зеленского и Мерца. По их итогам было объявлено о стратегическом партнерстве и расширении сотрудничества в сфере обороны и восстановления.
Также Зеленский вновь заявил о необходимости полноценного членства Украины в ЕС, подчеркнув, что формат "демоверсии" его не устраивает.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают мирному урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что такие грузы становятся законной целью. В Кремле подчеркивали, что накачивание Киева оружием не способствует переговорам.