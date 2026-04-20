Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава АЭИ назвал главные направления сотрудничества России и Узбекистана - 20.04.2026, ПРАЙМ
Глава АЭИ назвал главные направления сотрудничества России и Узбекистана
14:10 20.04.2026
 
Глава АЭИ назвал главные направления сотрудничества России и Узбекистана

Леер: интерес российского бизнеса к Узбекистану востребован в металлургии и энергетике

ТАШКЕНТ, 20 апр - ПРАЙМ. Интерес российского бизнеса к Узбекистану конкретный и прикладной, наиболее востребованы такие направления, как металлургия, деревообработка, фармацевтика, энергетика, IT-сфера, заявил РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
"Узбекистан сегодня всё чаще воспринимается не как вспомогательное направление, а как полноценный рынок роста для российского бизнеса. И это во многом объясняется базовыми экономическими параметрами, - сказал Леер в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
"По итогам 2024 года ВВП страны достиг 114,96 миллиарда долларов — это исторический максимум, и важнее даже не сама цифра, а динамика: экономика продолжает расти устойчивыми темпами", - объяснил эксперт.
С точки зрения отраслей, по его словам "интерес для российского бизнеса достаточно конкретный и прикладной".
"Наиболее востребованы такие направления, как стальной прокат, трубы из чёрных металлов, полимеры, алюминий, кабельная продукция, лекарства, лакокрасочные материалы, а также продукция деревообработки и бумажной промышленности", - добавил Леер.
"Параллельно открывается и инвестиционный трек — от энергетики, включая атомную и возобновляемую, до инфраструктуры: транспортные коридоры, модернизация аэропортов и дорог, логистические центры", - сказал собеседник агентства.
Отдельный интерес, по его словам, представляет участие российских IT-компаний в развитии электронного правительства, телекоммуникаций и кибербезопасности.
 
