Глава АЭИ назвал главные направления сотрудничества России и Узбекистана

2026-04-20T14:10+0300

ТАШКЕНТ, 20 апр - ПРАЙМ. Интерес российского бизнеса к Узбекистану конкретный и прикладной, наиболее востребованы такие направления, как металлургия, деревообработка, фармацевтика, энергетика, IT-сфера, заявил РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "Узбекистан сегодня всё чаще воспринимается не как вспомогательное направление, а как полноценный рынок роста для российского бизнеса. И это во многом объясняется базовыми экономическими параметрами, - сказал Леер в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия". "По итогам 2024 года ВВП страны достиг 114,96 миллиарда долларов — это исторический максимум, и важнее даже не сама цифра, а динамика: экономика продолжает расти устойчивыми темпами", - объяснил эксперт. С точки зрения отраслей, по его словам "интерес для российского бизнеса достаточно конкретный и прикладной". "Наиболее востребованы такие направления, как стальной прокат, трубы из чёрных металлов, полимеры, алюминий, кабельная продукция, лекарства, лакокрасочные материалы, а также продукция деревообработки и бумажной промышленности", - добавил Леер. "Параллельно открывается и инвестиционный трек — от энергетики, включая атомную и возобновляемую, до инфраструктуры: транспортные коридоры, модернизация аэропортов и дорог, логистические центры", - сказал собеседник агентства. Отдельный интерес, по его словам, представляет участие российских IT-компаний в развитии электронного правительства, телекоммуникаций и кибербезопасности.

