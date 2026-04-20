Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава АЭИ рассказал, как российскому бизнесу выйти на рынок Узбекистана - 20.04.2026, ПРАЙМ
Глава АЭИ рассказал, как российскому бизнесу выйти на рынок Узбекистана
Глава АЭИ рассказал, как российскому бизнесу выйти на рынок Узбекистана

Леер: успешный выход на рынок Узбекистана зависит от партнёрства с местным бизнесом

ТАШКЕНТ, 20 апр - ПРАЙМ. Узбекистан привлекателен для российского бизнеса и имеет большой потенциал, но успешный выход на рынок республики имеет свои особенности: компании, которые используют партнёрство с местным бизнесом, заранее анализируют законодательство и привлекают профильных юристов, чувствуют себя значительно увереннее, заявил РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
"Узбекистан привлекателен для российского бизнеса. При этом важно понимать, что вход на узбекский рынок нельзя назвать полностью "бесшовным", несмотря на формальную простоту процедур",- сказал он в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
По его словам, с технической точки зрения регистрация бизнеса действительно максимально упрощена: открыть юридическое лицо можно через центр государственных услуг при министерстве юстиции, и сама процедура занимает порядка 30–60 минут. "Но на практике сложности начинаются уже после регистрации - в части взаимодействия с государственными органами, понимания локальной деловой среды и внутренних процессов компаний",- заметил собеседник агентства.
Поэтому на практике успешный вход в Узбекистан - это всегда про адаптацию, а не про прямое копирование российских моделей, добавил он. "Компании, которые заходят через партнёрство с местным бизнесом, заранее анализируют законодательство и привлекают профильных юристов, чувствуют себя значительно увереннее. Отдельную роль играет поддержка со стороны российских институтов развития, которая помогает снизить часть рисков и ускорить запуск",- подчеркнул Леер.
"В целом Узбекистан - это рынок с понятной логикой роста и долгосрочным потенциалом. Он не про быстрые и лёгкие деньги, а про системную работу и выстраивание присутствия. Но именно такие рынки в итоге дают наиболее устойчивый результат, особенно в условиях, когда бизнесу важно диверсифицировать географию и искать новые точки роста",- заключил глава АЭИ.
 
