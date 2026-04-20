Ремонт четвертого блока Нововоронежской АЭС завершили на пять дней раньше

2026-04-20T16:29+0300

ВОРОНЕЖ, 20 апр - ПРАЙМ. Плановый ремонт четвёртого энергоблока Нововоронежской АЭС завершился на 5 дней раньше, благодаря этому регион получит дополнительно 23,5 миллиона кВт.ч электроэнергии, сообщили журналистам в пресс-службе станции. "Воронежская область получит дополнительно 23,5 млн кВт.ч электроэнергии… Четвертый блок Нововоронежской АЭС справился с плановым ремонтом на пять дней раньше", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы АЭС, такого количества электричества хватит, чтобы покрыть потребность в электроэнергии 7,5 тысяч семей в течение года. "Главная особенность ремонта - взятие темплетов. Это крошечные образцы металла, которые аккуратно берут с внутренней стенки реактора. Их направили в Курчатовский институт, чтобы ученые подтвердили: наше "атомное сердце" надежное и прослужит еще много лет. Загрузили свежее топливо. Проверили и отремонтировали основное и вспомогательное оборудование. Убедились, что всё работает на "отлично", - добавили в пресс-службе Нововоронежской АЭС.

