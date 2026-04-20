Акции ЮГК дорожают на девять процентов
Акции ЮГК подскочили в цене на 9% после новостей об оценке и плане продажи госпакета акций компании, следует из данных Московской биржи. | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T10:06+0300
рынок
торги
югк
росимущество
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Акции ЮГК подскочили в цене на 9% после новостей об оценке и плане продажи госпакета акций компании, следует из данных Московской биржи. К 9.34 мск они дорожают на 8,87% относительно предыдущего закрытия, до 0,804 рубля и уперлись в "планку", устанавливаемую биржей. Росимущество заявило ранее в понедельник, что завершило оценку 67,2% акций ЮГК, совокупная рыночная стоимость активов составляет 162,02 миллиарда рублей, а торги с целью продажи госпакета ЮГК пройдут уже в начале мая.
ПРАЙМ
