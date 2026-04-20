Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост - 20.04.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост
Российский рынок акций днем понедельника растет во многом благодаря дорожающей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T15:55+0300
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем понедельника растет во многом благодаря дорожающей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.36 мск рос на 0,45% - до 2736,2 пункта.
Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 4,99%, до 94,89 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи продолжает оставаться в боковике 2700-2800 пунктов на фоне ожиданий решения ЦБ по ключевой ставке, которое будет объявлено 24 апреля. Инвесторы занимают выжидательную позицию из-за "недели тишины" со стороны финансовых властей и отсутствия новых комментариев. Дополнительную неопределенность добавляет ожидание свежей статистики по недельной инфляции, которая может повлиять на дальнейшие действия регулятора", - комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам".
"Индексы Мосбиржи и РТС удерживались в плюсе, но не смогли развить восходящего движения, которое обеспечивалось главным образом акциями-бенефициарами ближневосточного конфликта. Российский рынок также остается в режиме ожидания подведения итогов заседания ЦБ в конце недели", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста - акции "Фосагро" (+2,24%), "Русснефти" (+2,12%), "Роснефти" (+2,11%), "Соллерса" (+2,07%) и "Татнефти" (префы растут на 1,07%, обыкновенные акции – на 0,95%).
Рост стоимости акций "Роснефти" и "Татнефти", как и других нефтяных компаний, напрямую связан с новым скачком цен на Brent и сохранением высокой цены Urals, рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
"Дополнительная поддержка для "Роснефти" идет и от того, что компания остается крупным генератором денежного потока даже после слабого 2025 года", - добавил он.
В лидерах снижения - акции "Сегежи" (−4,90%), "Самолета" (−3,24%), "СПБ Биржи" (−2,07%), "ВУШ Холдинга" (−1,78%) и "Норникеля" (−1,74%).

ПРОГНОЗЫ

Гудым ожидает закрытия торгов в "зеленой зоне".
"C технической точки зрения, индекс Мосбиржи может продолжить восстанавливаться в направлении 2768 пунктов, где проходит сопротивление в виде 20-дневного скользящего среднего", - делится Александр Дудников из "Цифра брокер".
 
