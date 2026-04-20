https://1prime.ru/20260420/aktsii-869295359.html

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост - 20.04.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост

Российский рынок акций днем понедельника растет во многом благодаря дорожающей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T15:55+0300

2026-04-20T15:55+0300

2026-04-20T15:55+0300

рынок

торги

акции

елена кожухова

владимир чернов

мосбиржа

роснефть

татнефть

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем понедельника растет во многом благодаря дорожающей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.36 мск рос на 0,45% - до 2736,2 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 4,99%, до 94,89 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи продолжает оставаться в боковике 2700-2800 пунктов на фоне ожиданий решения ЦБ по ключевой ставке, которое будет объявлено 24 апреля. Инвесторы занимают выжидательную позицию из-за "недели тишины" со стороны финансовых властей и отсутствия новых комментариев. Дополнительную неопределенность добавляет ожидание свежей статистики по недельной инфляции, которая может повлиять на дальнейшие действия регулятора", - комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам". "Индексы Мосбиржи и РТС удерживались в плюсе, но не смогли развить восходящего движения, которое обеспечивалось главным образом акциями-бенефициарами ближневосточного конфликта. Российский рынок также остается в режиме ожидания подведения итогов заседания ЦБ в конце недели", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В лидерах роста - акции "Фосагро" (+2,24%), "Русснефти" (+2,12%), "Роснефти" (+2,11%), "Соллерса" (+2,07%) и "Татнефти" (префы растут на 1,07%, обыкновенные акции – на 0,95%). Рост стоимости акций "Роснефти" и "Татнефти", как и других нефтяных компаний, напрямую связан с новым скачком цен на Brent и сохранением высокой цены Urals, рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Дополнительная поддержка для "Роснефти" идет и от того, что компания остается крупным генератором денежного потока даже после слабого 2025 года", - добавил он. В лидерах снижения - акции "Сегежи" (−4,90%), "Самолета" (−3,24%), "СПБ Биржи" (−2,07%), "ВУШ Холдинга" (−1,78%) и "Норникеля" (−1,74%). ПРОГНОЗЫ Гудым ожидает закрытия торгов в "зеленой зоне". "C технической точки зрения, индекс Мосбиржи может продолжить восстанавливаться в направлении 2768 пунктов, где проходит сопротивление в виде 20-дневного скользящего среднего", - делится Александр Дудников из "Цифра брокер".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, елена кожухова, владимир чернов, мосбиржа, роснефть, татнефть, россия