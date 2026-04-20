Россия в марте рекордно нарастила экспорт алюминия в Китай

2026-04-20T11:25+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Россия в марте текущего года поставила в Китай необработанного алюминия на рекордную сумму в 692,3 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости китайской таможенной статистики. Согласно данным ведомства, поставки как в годовом, так и в месячном выражении выросли более чем на четверть. Россия остаётся крупнейшим поставщиком этого металла в Китай, вместе с ней в тройку лидеров, но с гораздо меньшим экспортом входят Малайзия (75,3 миллиона долларов), а также Индия (52,4 миллиона долларов).

