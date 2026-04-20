Apple продлила десять товарных знаков в России
2026-04-20T08:07+0300
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple продлила действие как минимум десяти товарных знаков, среди них также логотип в виде откусанного яблока, оформленный разными типами штриховок, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, действие исключительного права на знаки ICLOUD и iCloud должен истечь в июне 2026 года, на логотип в виде откусанного яблока, товарный знак и APPLE - в июле 2026 года, на знаки macOS, макОС, MACOS и Made for Apple Watch - в августе 2026 года, а на изображение колец активности и товарный знак iPhone - в сентябре 2026 года. Корпорация подала в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения всех десяти знаков. Ведомство приняло решение, удовлетворив заявление Apple и продлив действие знаков до 2036 года соответственно. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения. В 2022 года компания приостановила продажи техники в России, а также отключила сервис Apple Pay.
Apple продлила 10 товарных знаков в РФ, в том числе логотип в виде откусанного яблока
