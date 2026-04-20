На Чукотке отменили аукцион на месторождение золота на реке Эльвенейвеем - 20.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260420/auktsion-869306973.html
На Чукотке отменили аукцион на месторождение золота на реке Эльвенейвеем
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Аукцион на месторождение на реке Эльвенейвеем (правый приток реки Раучуа) с запасами свыше 2,2 тонны золота в Чаунском районе Чукотского автономного округа отменен, следует из материалов платформы ГИС "Торги".
"Отменить проведение аукциона на право пользования участком недр реки Эльвенейвеем, правый приток реки Раучуа, с целью разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, расположенным на территории Чаунского района Чукотского автономного округа", - говорится в материалах.
Согласно документу, отмена произошла по решению организатора торгов в связи с выявленными замечаниями к аукционной документации: неправильное указание целевого назначения пользования недрами, а в разделе "реквизиты электронной площадки для перечисления заявителями задатка, сбора за участие в аукционе" неверно указаны данные.
Кроме того, в состав аукционной комиссии не включены представители органа исполнительной власти Чукотского автономного округа, а также некорректно указаны реквизиты приказа Дальнедр.
Отмечается, что заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе, полагается возврат задатка и сбора за участие.
Участок недр на реке Эльвенейвеем (правый приток реки Раучуа) площадью 19,29 квадратных километра имеет доказанные запасы в 2217 килограммов золота. Участок недр расположен в 160 километрах юго-западнее Певека и в 19 километрах от поселка Бараниха, связанного автозимником окружного значения с портом Певек, в 100 километрах по автомобильной дороге от Билибино.
