На Чукотке отменили аукцион на месторождение золота на реке Эльвенейвеем
На Чукотке отменили аукцион на месторождение золота на реке Эльвенейвеем - 20.04.2026, ПРАЙМ
На Чукотке отменили аукцион на месторождение золота на реке Эльвенейвеем
Аукцион на месторождение на реке Эльвенейвеем (правый приток реки Раучуа) с запасами свыше 2,2 тонны золота в Чаунском районе Чукотского автономного округа... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T19:53+0300
2026-04-20T19:53+0300
2026-04-20T19:53+0300
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Аукцион на месторождение на реке Эльвенейвеем (правый приток реки Раучуа) с запасами свыше 2,2 тонны золота в Чаунском районе Чукотского автономного округа отменен, следует из материалов платформы ГИС "Торги". "Отменить проведение аукциона на право пользования участком недр реки Эльвенейвеем, правый приток реки Раучуа, с целью разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, расположенным на территории Чаунского района Чукотского автономного округа", - говорится в материалах. Согласно документу, отмена произошла по решению организатора торгов в связи с выявленными замечаниями к аукционной документации: неправильное указание целевого назначения пользования недрами, а в разделе "реквизиты электронной площадки для перечисления заявителями задатка, сбора за участие в аукционе" неверно указаны данные. Кроме того, в состав аукционной комиссии не включены представители органа исполнительной власти Чукотского автономного округа, а также некорректно указаны реквизиты приказа Дальнедр. Отмечается, что заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе, полагается возврат задатка и сбора за участие. Участок недр на реке Эльвенейвеем (правый приток реки Раучуа) площадью 19,29 квадратных километра имеет доказанные запасы в 2217 килограммов золота. Участок недр расположен в 160 километрах юго-западнее Певека и в 19 километрах от поселка Бараниха, связанного автозимником окружного значения с портом Певек, в 100 километрах по автомобильной дороге от Билибино.
россия, золото, чукотка
На Чукотке отменили аукцион на месторождение золота на реке Эльвенейвеем
На Чукотке отменили аукцион на месторождение золота с запасами свыше 2,2 тонны
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ.
Аукцион на месторождение на реке Эльвенейвеем (правый приток реки Раучуа) с запасами свыше 2,2 тонны золота в Чаунском районе Чукотского автономного округа отменен, следует из материалов платформы ГИС "Торги
".
"Отменить проведение аукциона на право пользования участком недр реки Эльвенейвеем, правый приток реки Раучуа, с целью разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, расположенным на территории Чаунского района Чукотского автономного округа", - говорится в материалах.
Согласно документу, отмена произошла по решению организатора торгов в связи с выявленными замечаниями к аукционной документации: неправильное указание целевого назначения пользования недрами, а в разделе "реквизиты электронной площадки для перечисления заявителями задатка, сбора за участие в аукционе" неверно указаны данные.
Кроме того, в состав аукционной комиссии не включены представители органа исполнительной власти Чукотского автономного округа, а также некорректно указаны реквизиты приказа Дальнедр.
Отмечается, что заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе, полагается возврат задатка и сбора за участие.
Участок недр на реке Эльвенейвеем (правый приток реки Раучуа) площадью 19,29 квадратных километра имеет доказанные запасы в 2217 килограммов золота. Участок недр расположен в 160 километрах юго-западнее Певека и в 19 километрах от поселка Бараниха, связанного автозимником окружного значения с портом Певек, в 100 километрах по автомобильной дороге от Билибино.
