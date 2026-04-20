https://1prime.ru/20260420/bank-869237544.html

Как обратиться за кредитом в банк, чтобы не получить отказ

Как обратиться за кредитом в банк, чтобы не получить отказ - 20.04.2026, ПРАЙМ

Как обратиться за кредитом в банк, чтобы не получить отказ

В последние годы банки всё чаще отказывают россиянам в кредитовании — доля отказов выросла с 74% до 81,8%. Однако получить заём можно, если грамотно подойти к...

2026-04-20T03:03+0300

2026-04-20T03:03+0300

2026-04-20T03:03+0300

экономика

финансы

банки

кредиты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863643022_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1fbf77261040733f9dac87f60aa755bd.jpg

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В последние годы банки всё чаще отказывают россиянам в кредитовании — доля отказов выросла с 74% до 81,8%. Однако получить заём можно, если грамотно подойти к оформлению заявки. О том, какие документы нужны, на что обращают внимание кредиторы и как повысить свои шансы, агентству “Прайм” рассказал эксперт по финансам и кредитам, операционный директор ГК Cosmovisa Дмитрий Михайлов.По словам эксперта, банки заинтересованы в качественных заёмщиках — с низкой долговой нагрузкой, стабильным доходом и чистой кредитной историей. Первый шаг — правильный сбор документов. Для потребительского кредита нужны паспорт, СНИЛС или ИНН, справка о доходах и заверенная копия трудовой книжки. Зарплатным клиентам достаточно паспорта. Для автокредита добавляются водительское удостоверение и ПТС, для ипотеки — выписка из ЕГРН, кадастровый и технический паспорта, отчёт об оценке. Индивидуальным предпринимателям и самозанятым потребуются налоговые декларации и выписки по счетам."Ключевой показатель, который оценивает банк, — это показатель долговой нагрузки (ПДН). Комфортный уровень — не более 50% от дохода. Прежде чем подавать заявку, разумно самому оценить свою долговую нагрузку с помощью онлайн-калькуляторов. Также важно проверить кредитную историю на наличие ошибок — некорректные записи встречаются чаще, чем принято думать", — пояснил Михайлов.Эксперт советует закрыть все просрочки, погасить неиспользуемые кредитные карты и в течение 6–12 месяцев формировать положительную историю, аккуратно обслуживая один небольшой кредит или карту. При выборе банка лучше подавать заявки в 1–2 организации за месяц — множественные запросы воспринимаются как тревожный сигнал. Ипотечные заявки лучше направлять в банк, где вы уже являетесь клиентом: это повышает шансы на одобрение.Пять главных причин отказа: плохая кредитная история, высокая долговая нагрузка, низкий или нестабильный доход, маленький стаж, возрастной фактор. Для автокредита добавляется отсутствие первоначального взноса (10–30% стоимости авто), для ипотеки — неспособность внести 20% и несоответствие условиям льготных программ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, кредиты