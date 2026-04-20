"Неделя тишины" и ближневосточные качели

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В начале торговой недели индекс Мосбиржи подтягивается к середине диапазона 2700–2800 пунктов. Движение развивается прежде всего за счёт нефтегазовых тяжеловесов, отыгрывающих очередной всплеск цен на энергоносители. Сдерживает подъём в акциях крепкий рубль. Кроме того, сообщалось, что на этой неделе власти Европейского союза намерены одобрить введение 20-го пакета антироссийских санкций.Котировки нефти снова пошли вверх на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, в частности, сообщений об атаках на суда и других инцидентах в акватории Ормузского пролива. Кроме того, по данным СМИ, Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США. Уровень неопределённости снова возрос.На российском рынке сейчас "неделя тишины" перед заседанием Центрального банка по ключевой ставке. Последние данные по инфляции и инфляционным ожиданиям, крепкие позиции рубля позволяют с большой степенью вероятности предположить снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 14,5 процента. Важны будут комментарии и прогнозные оценки регулятора. В целом рынок настроен на сценарий продолжения цикла снижения ставки, поэтому в моменте реакция на решение регулятора может быть сдержанной. В середине недели обратим внимание на отчёты Росстата по недельной инфляции и мартовским ценам производителей.На предстоящей неделе ожидаем операционные и финансовые результаты "Северстали" за первый квартал, годовое общее собрание акционеров "ЛУКОЙЛа" по дивидендам за 2025 год, финансовые результаты могут опубликовать "Русгидро" и "Самолёт". По индексу Мосбиржи наиболее вероятно сохранение разнонаправленной динамики в пределах коридора 2700–2800 пунктов. Ценовые качели в нефти, изменения курса рубля останутся в фокусе внимания участников торгов. Без свежих драйверов, в особенности сигналов о продолжении переговорной активности по украинской проблематике, выбраться из затянувшегося боковика будет сложно.Автор: Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
