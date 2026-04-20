Рынок выработал иммунитет на политиков

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. События на геополитической арене в конце прошлой недели развивались очень динамично. В пятницу вечером котировки нефти на заявлениях МИД Ирана и официального представителя США по поводу блокады Ормузского пролива резко пошли вниз. Иран заявлял о разблокировке пролива, США — наоборот, что блокада для иранских судов сохраняется. Рынок поспешил реагировать на заявления официальных лиц самым сильным падением котировок нефти за последние несколько месяцев. Российский рынок акций пошел вслед за нефтью и закрыл неделю в минусе.Далее события развивались уже в период, когда основная часть участников торгов ушла на выходные. Уже в субботу Иран снова заявил о закрытии пролива. После того, как стало понятно, что военная блокада со стороны США сохраняется, котировки нефти на фьючерсном рынке ожидаемо пошли вверх.Противостояние Ирана и США в проливе сохраняется и в начале новой торговой недели. В понедельник российский нефтегазовый сектор лишь частично компенсировал потери пятницы, при этом индекс Мосбиржи показывает рост в пределах 0,5%. Рынок постепенно привыкает к противоречащим заявлениям политиков, реакция на подобные заявления становится все меньше по абсолютной величине изменения котировок как товаров, так и акций. Вероятно, вырабатывается определенный иммунитет.Участники рынка вынуждены будут реагировать на фактические изменения обстановки, а не на заявления политиков. Особенно это касается информационных "вбросов" со стороны США, зачастую противоречащих друг другу на довольно коротких промежутках времени. В американской прессе (WSJ) прошло сообщение, что советники просят Трампа реже давать интервью из-за противоречивых заявлений.Автор - Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. События на геополитической арене в конце прошлой недели развивались очень динамично. В пятницу вечером котировки нефти на заявлениях МИД Ирана и официального представителя США по поводу блокады Ормузского пролива резко пошли вниз. Иран заявлял о разблокировке пролива, США — наоборот, что блокада для иранских судов сохраняется. Рынок поспешил реагировать на заявления официальных лиц самым сильным падением котировок нефти за последние несколько месяцев. Российский рынок акций пошел вслед за нефтью и закрыл неделю в минусе.
Далее события развивались уже в период, когда основная часть участников торгов ушла на выходные. Уже в субботу Иран снова заявил о закрытии пролива. После того, как стало понятно, что военная блокада со стороны США сохраняется, котировки нефти на фьючерсном рынке ожидаемо пошли вверх.
Противостояние Ирана и США в проливе сохраняется и в начале новой торговой недели. В понедельник российский нефтегазовый сектор лишь частично компенсировал потери пятницы, при этом индекс Мосбиржи показывает рост в пределах 0,5%. Рынок постепенно привыкает к противоречащим заявлениям политиков, реакция на подобные заявления становится все меньше по абсолютной величине изменения котировок как товаров, так и акций. Вероятно, вырабатывается определенный иммунитет.
Участники рынка вынуждены будут реагировать на фактические изменения обстановки, а не на заявления политиков. Особенно это касается информационных "вбросов" со стороны США, зачастую противоречащих друг другу на довольно коротких промежутках времени. В американской прессе (WSJ) прошло сообщение, что советники просят Трампа реже давать интервью из-за противоречивых заявлений.
Автор - Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
