Рынок выработал иммунитет на политиков - 20.04.2026, ПРАЙМ
Рынок выработал иммунитет на политиков
обытия на геополитической арене в конце прошлой недели развивались очень динамично. В пятницу вечером котировки нефти на заявлениях МИД Ирана и официального... | 20.04.2026, ПРАЙМ
Мнения аналитиков, США, ИРАН, Ормузский пролив, Мосбиржа, Россельхозбанк
Власенко: рынок прекратил реагировать на противоречивые заявления политиков

Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. События на геополитической арене в конце прошлой недели развивались очень динамично. В пятницу вечером котировки нефти на заявлениях МИД Ирана и официального представителя США по поводу блокады Ормузского пролива резко пошли вниз. Иран заявлял о разблокировке пролива, США — наоборот, что блокада для иранских судов сохраняется. Рынок поспешил реагировать на заявления официальных лиц самым сильным падением котировок нефти за последние несколько месяцев. Российский рынок акций пошел вслед за нефтью и закрыл неделю в минусе.
Далее события развивались уже в период, когда основная часть участников торгов ушла на выходные. Уже в субботу Иран снова заявил о закрытии пролива. После того, как стало понятно, что военная блокада со стороны США сохраняется, котировки нефти на фьючерсном рынке ожидаемо пошли вверх.
Противостояние Ирана и США в проливе сохраняется и в начале новой торговой недели. В понедельник российский нефтегазовый сектор лишь частично компенсировал потери пятницы, при этом индекс Мосбиржи показывает рост в пределах 0,5%. Рынок постепенно привыкает к противоречащим заявлениям политиков, реакция на подобные заявления становится все меньше по абсолютной величине изменения котировок как товаров, так и акций. Вероятно, вырабатывается определенный иммунитет.
Участники рынка вынуждены будут реагировать на фактические изменения обстановки, а не на заявления политиков. Особенно это касается информационных "вбросов" со стороны США, зачастую противоречащих друг другу на довольно коротких промежутках времени. В американской прессе (WSJ) прошло сообщение, что советники просят Трампа реже давать интервью из-за противоречивых заявлений.
Автор - Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

