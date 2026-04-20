Эксперт рассказала, как повысить эффективность российского бизнеса

2026-04-20T23:07+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Эффективность российского бизнеса надо повышать сегодня не только за счет роботизации и автоматизации производственных процессов, но и за счет повышения производительности труда критически важных сотрудников путем постоянного обучения их новым навыкам, сохранения их ментального здоровья, заявила РИА Новости международный эксперт в сфере HR и обучения Гоар Ананян. "В российской деловой среде фокус сейчас направлен как на повышение эффективности бизнеса, производственных процессов в целом, так и на повышение производительности труда критически важного персонала, без которого бизнес не может существовать, нормально функционировать", - сказала она в кулуарах ХI международной бизнес-премии WOW!HR 2026. Если эффективность производственных процессов можно повысить за счет внедрения систем роботизации и автоматизации, то повышение производительности труда людей требует, по ее словам, более тонкой настройки. "Перед HR-специалистами российских компаний сегодня стоит несколько задач. Первая из них - постоянно заниматься обучением персонала новым навыкам, которых требует столь быстроменяющаяся в настоящее время обстановка. Речь и о внутреннем корпоративном обучении, и наставничестве", - заметила собеседница агентства. Вторая задача, добавила она, вытекает из первой. "В стрессовой ситуации сегодняшнего дня, как никогда, возрастает нагрузка на каждого сотрудника предприятия, увеличивается объем его обязанностей. Отсюда встает вопрос сохранения их ментального здоровья. В этом деле помогает, в частности, создание комнат психологической разгрузки на предприятиях, где можно быстро снять эмоциональное напряжение, снизить стресс", - подчеркнула Ананян.

технологии, бизнес