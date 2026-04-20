Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке акций и облигаций
Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке акций и облигаций - 20.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке акций и облигаций
Инвестору стоит обращать внимание не только на выбор бумаг, но и на расходы при их покупке, считает руководитель департамента интернет-брокера "БКС Мир... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T09:02+0300
2026-04-20T09:02+0300
МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Инвестору стоит обращать внимание не только на выбор бумаг, но и на расходы при их покупке, считает руководитель департамента интернет-брокера "БКС Мир инвестиций" Никита Силкин. Такой подход позволяет заметно снизить издержки."При формировании портфеля инвесторы смотрят на потенциальную доходность бумаг, но нередко забывают сравнить комиссии разных брокеров на их покупку. А это важный момент, который позволяет повысить отдачу от инвестиций", – отмечает эксперт.У крупных игроков рынка условия для розничных клиентов могут заметно различаться, во многих случаях комиссии за покупку ценных бумаг достигают 0,3–0,5% от суммы сделки. Однако встречаются варианты тарифов, когда портфель можно формировать бесплатно – комиссия за приобретение акций, облигаций, валюты и драгметаллов на брокерский счет не взимается. "Важно обратить внимание не только на тариф самого брокера, но и на то, взимается ли при этом комиссия биржи", – добавляет Никита Силкин.Выбор оптимального тарифа важен как для начинающего инвестора, так и для более опытного. На старте формируется инвестиционный портфель, могут регулярно докупаться ценные бумаги и другие активы. Высокая плата за их покупку может заметно снизить итоговый результат. Такая же логика работает и при дальнейшей активной торговле, когда инвестор набирается опыта и начинает совершать больше сделок."При активной торговле и крупных суммах важно подобрать брокерский тариф, где комиссия будет минимальной как при покупке, так и при продаже ценных бумаг. На рынке до сих пор есть тарифы, где комиссия может измеряться десятыми долями процента от каждой сделки даже при крупных суммах – это невыгодно. Другая ситуация – когда комиссия снижается до тысячных долей процента: на больших оборотах такая разница приобретает вполне практическое значение", – поясняет эксперт БКС.Говоря об актуальной основе инвестиционного портфеля, Никита Силкин в первую очередь отмечает облигации – прежде всего ОФЗ средней и длинной дюрации, а также качественные корпоративные выпуски. В акциях, по его словам, разумно делать акцент не на "покупке широкого рынка", а на выборочных историях, которые способны выиграть от снижения ключевой ставки. В частности, это финансовый сектор, технологии, электронная коммерция и ритейл.
https://1prime.ru/20260413/ekonomist-869109389.html
рынок, финансы, "бкс мир инвестиций", бкс, акции, офз
Рынок, Финансы, "БКС Мир инвестиций", БКС, Акции, ОФЗ
Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке акций и облигаций
БКС: финансист посоветовал искать "нулевые" тарифы при формировании портфеля
МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Инвестору стоит обращать внимание не только на выбор бумаг, но и на расходы при их покупке, считает руководитель департамента интернет-брокера "БКС Мир инвестиций" Никита Силкин. Такой подход позволяет заметно снизить издержки.
"При формировании портфеля инвесторы смотрят на потенциальную доходность бумаг, но нередко забывают сравнить комиссии разных брокеров на их покупку. А это важный момент, который позволяет повысить отдачу от инвестиций", – отмечает эксперт.
У крупных игроков рынка условия для розничных клиентов могут заметно различаться, во многих случаях комиссии за покупку ценных бумаг достигают 0,3–0,5% от суммы сделки. Однако встречаются варианты тарифов, когда портфель можно формировать бесплатно – комиссия за приобретение акций, облигаций, валюты и драгметаллов на брокерский счет не взимается. "Важно обратить внимание не только на тариф самого брокера, но и на то, взимается ли при этом комиссия биржи", – добавляет Никита Силкин.
Выбор оптимального тарифа важен как для начинающего инвестора, так и для более опытного. На старте формируется инвестиционный портфель, могут регулярно докупаться ценные бумаги и другие активы. Высокая плата за их покупку может заметно снизить итоговый результат. Такая же логика работает и при дальнейшей активной торговле, когда инвестор набирается опыта и начинает совершать больше сделок.
Экономист оценил вероятность ухода доллара в диапазон 70-75 рублей
"При активной торговле и крупных суммах важно подобрать брокерский тариф, где комиссия будет минимальной как при покупке, так и при продаже ценных бумаг. На рынке до сих пор есть тарифы, где комиссия может измеряться десятыми долями процента от каждой сделки даже при крупных суммах – это невыгодно. Другая ситуация – когда комиссия снижается до тысячных долей процента: на больших оборотах такая разница приобретает вполне практическое значение", – поясняет эксперт БКС.
Говоря об актуальной основе инвестиционного портфеля, Никита Силкин в первую очередь отмечает облигации – прежде всего ОФЗ средней и длинной дюрации, а также качественные корпоративные выпуски. В акциях, по его словам, разумно делать акцент не на "покупке широкого рынка", а на выборочных историях, которые способны выиграть от снижения ключевой ставки. В частности, это финансовый сектор, технологии, электронная коммерция и ритейл.