Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке акций и облигаций

2026-04-20T09:02+0300

МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Инвестору стоит обращать внимание не только на выбор бумаг, но и на расходы при их покупке, считает руководитель департамента интернет-брокера "БКС Мир инвестиций" Никита Силкин. Такой подход позволяет заметно снизить издержки."При формировании портфеля инвесторы смотрят на потенциальную доходность бумаг, но нередко забывают сравнить комиссии разных брокеров на их покупку. А это важный момент, который позволяет повысить отдачу от инвестиций", – отмечает эксперт.У крупных игроков рынка условия для розничных клиентов могут заметно различаться, во многих случаях комиссии за покупку ценных бумаг достигают 0,3–0,5% от суммы сделки. Однако встречаются варианты тарифов, когда портфель можно формировать бесплатно – комиссия за приобретение акций, облигаций, валюты и драгметаллов на брокерский счет не взимается. "Важно обратить внимание не только на тариф самого брокера, но и на то, взимается ли при этом комиссия биржи", – добавляет Никита Силкин.Выбор оптимального тарифа важен как для начинающего инвестора, так и для более опытного. На старте формируется инвестиционный портфель, могут регулярно докупаться ценные бумаги и другие активы. Высокая плата за их покупку может заметно снизить итоговый результат. Такая же логика работает и при дальнейшей активной торговле, когда инвестор набирается опыта и начинает совершать больше сделок."При активной торговле и крупных суммах важно подобрать брокерский тариф, где комиссия будет минимальной как при покупке, так и при продаже ценных бумаг. На рынке до сих пор есть тарифы, где комиссия может измеряться десятыми долями процента от каждой сделки даже при крупных суммах – это невыгодно. Другая ситуация – когда комиссия снижается до тысячных долей процента: на больших оборотах такая разница приобретает вполне практическое значение", – поясняет эксперт БКС.Говоря об актуальной основе инвестиционного портфеля, Никита Силкин в первую очередь отмечает облигации – прежде всего ОФЗ средней и длинной дюрации, а также качественные корпоративные выпуски. В акциях, по его словам, разумно делать акцент не на "покупке широкого рынка", а на выборочных историях, которые способны выиграть от снижения ключевой ставки. В частности, это финансовый сектор, технологии, электронная коммерция и ритейл.

