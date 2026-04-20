НПФ "Благосостояние" проиндексировал негосударственные пенсии

2026-04-20T16:47+0300

В соответствии с решением совета директоров АО "НПФ "Благосостояние" проиндексировал негосударственные пенсии клиентам.С января этого года на 20% увеличены выплаты пенсионерам, которым на 31.12.2025 исполнилось 75 и более лет, на 70% – получателям, оформившим до 31.12.2025 пенсию в связи с установлением I группы инвалидности (при условии, что выплаты им не повышались в предыдущие годы). Также до 2000 рублей повышены выплаты, размер которых составлял менее этой суммы. Индексация проведена по пенсионным договорам, условия которых предусматривают такую возможность.В результате индексации повышены пенсии 126 000 клиентов. В апреле фонд перечислил выплаты в увеличенном размере и произвел единоразовую доплату за период с января по март. Проверить сумму пенсии с учётом индексации клиенты могут в личном кабинете на сайте фонда.НПФ "Благосостояние" регулярно повышает выплаты различным категориям получателей. Так, в предыдущие годы индексация коснулась пенсионеров в возрасте 80 и более лет, получателей пенсии по причине инвалидности I группы, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, пенсионеров, которые являются родителями несовершеннолетних детей или детей-инвалидов и других категорий.НПФ "Благосостояние" – один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России, учрежден в 1996 году, в этом году отмечает 30-летний юбилей. Фонд обслуживает свыше 1,3 млн человек. НПФ "Благосостояние" включен в государственные системы гарантирования прав участников НПФ и застрахованных лиц. Денежные средства клиентов фонда застрахованы Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".

