НПФ "Благосостояние" проиндексировал негосударственные пенсии - 20.04.2026, ПРАЙМ
НПФ "Благосостояние" проиндексировал негосударственные пенсии
2026-04-20T16:47+0300
пресс-релизы
В соответствии с решением совета директоров АО "НПФ "Благосостояние" проиндексировал негосударственные пенсии клиентам.С января этого года на 20% увеличены выплаты пенсионерам, которым на 31.12.2025 исполнилось 75 и более лет, на 70% – получателям, оформившим до 31.12.2025 пенсию в связи с установлением I группы инвалидности (при условии, что выплаты им не повышались в предыдущие годы). Также до 2000 рублей повышены выплаты, размер которых составлял менее этой суммы. Индексация проведена по пенсионным договорам, условия которых предусматривают такую возможность.В результате индексации повышены пенсии 126 000 клиентов. В апреле фонд перечислил выплаты в увеличенном размере и произвел единоразовую доплату за период с января по март. Проверить сумму пенсии с учётом индексации клиенты могут в личном кабинете на сайте фонда.НПФ "Благосостояние" регулярно повышает выплаты различным категориям получателей. Так, в предыдущие годы индексация коснулась пенсионеров в возрасте 80 и более лет, получателей пенсии по причине инвалидности I группы, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, пенсионеров, которые являются родителями несовершеннолетних детей или детей-инвалидов и других категорий.НПФ "Благосостояние" – один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России, учрежден в 1996 году, в этом году отмечает 30-летний юбилей. Фонд обслуживает свыше 1,3 млн человек. НПФ "Благосостояние" включен в государственные системы гарантирования прав участников НПФ и застрахованных лиц. Денежные средства клиентов фонда застрахованы Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".
Пресс-релизы
16:47 20.04.2026
НПФ "Благосостояние" проиндексировал негосударственные пенсии

Размеры выплат повышены 126 000 клиентов

В соответствии с решением совета директоров АО "НПФ "Благосостояние" проиндексировал негосударственные пенсии клиентам.
С января этого года на 20% увеличены выплаты пенсионерам, которым на 31.12.2025 исполнилось 75 и более лет, на 70% – получателям, оформившим до 31.12.2025 пенсию в связи с установлением I группы инвалидности (при условии, что выплаты им не повышались в предыдущие годы). Также до 2000 рублей повышены выплаты, размер которых составлял менее этой суммы. Индексация проведена по пенсионным договорам, условия которых предусматривают такую возможность.
В результате индексации повышены пенсии 126 000 клиентов. В апреле фонд перечислил выплаты в увеличенном размере и произвел единоразовую доплату за период с января по март. Проверить сумму пенсии с учётом индексации клиенты могут в личном кабинете на сайте фонда.
НПФ "Благосостояние" регулярно повышает выплаты различным категориям получателей. Так, в предыдущие годы индексация коснулась пенсионеров в возрасте 80 и более лет, получателей пенсии по причине инвалидности I группы, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, пенсионеров, которые являются родителями несовершеннолетних детей или детей-инвалидов и других категорий.
НПФ "Благосостояние" – один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России, учрежден в 1996 году, в этом году отмечает 30-летний юбилей. Фонд обслуживает свыше 1,3 млн человек. НПФ "Благосостояние" включен в государственные системы гарантирования прав участников НПФ и застрахованных лиц. Денежные средства клиентов фонда застрахованы Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".

Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.

Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
