"Прогрессивная Болгария" лидирует на парламентских выборах
"Прогрессивная Болгария" лидирует на парламентских выборах - 20.04.2026, ПРАЙМ
Партия "Прогрессивная Болгария" бывшего болгарского президента Румена Радева набрала 44,5% голосов после обработки 51% протоколов, передает Болгарское... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T06:47+0300
экономика
мировая экономика
общество
болгария
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Партия "Прогрессивная Болгария" бывшего болгарского президента Румена Радева набрала 44,5% голосов после обработки 51% протоколов, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на избирком страны. "Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты, согласно которым обработано 51,12% протоколов секционных избирательных комиссий... Результаты выборов... показывают следующее распределение: "Прогрессивная Болгария" – 44,597%", - пишет агентство. Отмечается, что на втором месте находится коалиция партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария", которая набрала 14,5% голосов. В воскресенье в Болгарии прошли парламентские выборы. Как ранее сообщало Болгарское национальное телевидение (БНТ), высокой степенью личного доверия среди граждан пользуется экс-президент страны Румен Радев, который ушел с поста для личного участия в выборах и присоединился к избирательному блоку "Прогрессивная Болгария". Опросы общественного мнения пророчат ему убедительную победу.
