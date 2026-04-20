"Худший кошмар": Киеву сообщили тревожные новости после выборов в Болгарии - 20.04.2026, ПРАЙМ
"Худший кошмар": Киеву сообщили тревожные новости после выборов в Болгарии
Лидер партии "Прогрессивная Болгария", которая получила преимущество на парламентских выборах в стране, может стать значительной преградой для западной... | 20.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260420/zelenskiy-869282251.html
https://1prime.ru/20260420/udar-869282365.html
"Худший кошмар": Киеву сообщили тревожные новости после выборов в Болгарии

Telegraph: результаты выборов в Болгарии могут стать серьезной проблемой для Украины и ЕС

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Лидер партии "Прогрессивная Болгария", которая получила преимущество на парламентских выборах в стране, может стать значительной преградой для западной поддержки Украины, сообщает британская газета Telegraph.
"Болгарский политик <…> готовится занять место Орбана. Это может быть худший кошмар для ЕС. <…> Это вызывает опасения из-за его <…> способности подорвать европейское единство в вопросе Украины", — отмечается в материале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
"Потерял дар речи": журналист рассказал о провале Зеленского во Львове
07:26
Автор публикации указывает, что после того как Виктор Орбан покинул пост премьер-министра Венгрии, Радев может стать главным голосом скептиков киевского режима на Западе.
"Радев мог бы использовать право вето Болгарии, чтобы отложить оказание помощи Киеву или заблокировать антироссийские санкции ЕС. <…> Он неоднократно выступал против военной помощи Киеву и призывал к мирным переговорам с Россией", — отмечает Telegraph.
В воскресенье в Болгарии состоялись парламентские выборы. Как ранее передавало Болгарское национальное телевидение (БНТ), экс-президент Румен Радев, который покинул свой пост ради участия в выборах, присоединился к коалиции "Прогрессивная Болгария". Опросы общественного мнения предсказывают ему уверенную победу.
Боевая работа в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
"Смертельно опасно": на Западе запаниковали после ударов России по Украине
07:29
 
