Кто и как будет проверять "карточные доходы" россиян
Кто и как будет проверять "карточные доходы" россиян - 20.04.2026, ПРАЙМ
Кто и как будет проверять "карточные доходы" россиян
Государство выстраивает новую систему контроля за доходами граждан, поступающими на банковские карты. О том, как будет работать автоматическая проверка... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T02:02+0300
2026-04-20T02:02+0300
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Государство выстраивает новую систему контроля за доходами граждан, поступающими на банковские карты. О том, как будет работать автоматическая проверка "карточных доходов", кого коснутся новые правила и кому можно не беспокоиться, агентству “Прайм” рассказал адвокат, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади.Схема контроля состоит из трёх звеньев. Первое — Банк России, который будет анализировать операции по счетам обычных граждан и выявлять тех, чьи транзакции имеют признаки предпринимательской деятельности или систематического получения дохода от других физических лиц. Данные по таким "подсвеченным" счетам ЦБ в автоматическом режиме передаёт в Федеральную налоговую службу. Второе звено — налоговая, которая сможет запрашивать у банков полные выписки по счетам конкретного человека. Третье — банки, обязанные предоставить эти выписки по запросу."Отправной точкой станет превышение порога в 2,4 миллиона рублей незадекларированного дохода в год. Цифра не случайная — это потолок дохода для самозанятых и одновременно порог, до которого действует "нижняя" ставка НДФЛ в 13%. Но важно понимать: сам по себе порог — не единственный триггер. Налоговую будет интересовать именно совокупность признаков, указывающих на скрытый бизнес", — пояснил Григориади.Конкретные признаки подозрительности в законопроекте не перечислены — их определят отдельным соглашением между ЦБ и ФНС. Однако в налоговой службе уже обозначили ключевые критерии: системность и ритмичность поступлений, круг контрагентов (много разных отправителей), суммы переводов и их соответствие официальному уровню дохода. Под прицел в первую очередь могут попасть репетиторы, косметологи и парикмахеры на дому, арендодатели квартир, продавцы товаров через соцсети — все, кто фактически ведёт бизнес без регистрации.При этом переводы от близких родственников — даже частые и крупные — под контроль не попадут, если они не связаны с предпринимательством. Подарки, возвраты долгов, помощь от семьи налогом не облагаются. Тем не менее эксперты советуют подстраховаться: указывать в назначении платежа причину перевода ("подарок", "возврат долга", "помощь") и при крупных суммах оформлять договор дарения или расписку.Законопроект также предусматривает обязательное присвоение ИНН владельцам банковских счетов — это техническая основа для автоматического контроля. По оценке ФНС, новая система принесёт бюджету не менее 49 миллиардов рублей ежегодно. Эпоха, когда можно было спокойно принимать оплату за услуги на личную карту и не думать о налогах, подходит к концу.
финансы, банки, фнс россии, банк россии, денежные переводы
Экономика, Финансы, Банки, ФНС России, Банк России, денежные переводы
Кто и как будет проверять "карточные доходы" россиян
Адвокат Григориади объяснил алгоритм проверки поступлений на карты россиян
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Государство выстраивает новую систему контроля за доходами граждан, поступающими на банковские карты. О том, как будет работать автоматическая проверка "карточных доходов", кого коснутся новые правила и кому можно не беспокоиться, агентству “Прайм” рассказал адвокат, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади.
Схема контроля состоит из трёх звеньев. Первое — Банк России, который будет анализировать операции по счетам обычных граждан и выявлять тех, чьи транзакции имеют признаки предпринимательской деятельности или систематического получения дохода от других физических лиц. Данные по таким "подсвеченным" счетам ЦБ в автоматическом режиме передаёт в Федеральную налоговую службу. Второе звено — налоговая, которая сможет запрашивать у банков полные выписки по счетам конкретного человека. Третье — банки, обязанные предоставить эти выписки по запросу.
"Отправной точкой станет превышение порога в 2,4 миллиона рублей незадекларированного дохода в год. Цифра не случайная — это потолок дохода для самозанятых и одновременно порог, до которого действует "нижняя" ставка НДФЛ в 13%. Но важно понимать: сам по себе порог — не единственный триггер. Налоговую будет интересовать именно совокупность признаков, указывающих на скрытый бизнес", — пояснил Григориади.
Конкретные признаки подозрительности в законопроекте не перечислены — их определят отдельным соглашением между ЦБ и ФНС. Однако в налоговой службе уже обозначили ключевые критерии: системность и ритмичность поступлений, круг контрагентов (много разных отправителей), суммы переводов и их соответствие официальному уровню дохода. Под прицел в первую очередь могут попасть репетиторы, косметологи и парикмахеры на дому, арендодатели квартир, продавцы товаров через соцсети — все, кто фактически ведёт бизнес без регистрации.
При этом переводы от близких родственников — даже частые и крупные — под контроль не попадут, если они не связаны с предпринимательством. Подарки, возвраты долгов, помощь от семьи налогом не облагаются. Тем не менее эксперты советуют подстраховаться: указывать в назначении платежа причину перевода ("подарок", "возврат долга", "помощь") и при крупных суммах оформлять договор дарения или расписку.
Законопроект также предусматривает обязательное присвоение ИНН владельцам банковских счетов — это техническая основа для автоматического контроля. По оценке ФНС, новая система принесёт бюджету не менее 49 миллиардов рублей ежегодно. Эпоха, когда можно было спокойно принимать оплату за услуги на личную карту и не думать о налогах, подходит к концу.