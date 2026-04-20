Доля нефтегазового сектора в ВВП России упала до исторического минимума

2026-04-20T01:48+0300

энергетика

экономика

ранхигс

"бкс мир инвестиций"

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Доля нефтегазового сектора в экономике России по итогам прошлого года снизилась до рекордно низких 13%, следует из анализа РИА Новости данных статистики. Это произошло из-за усиления вклада в ВВП обрабатывающей промышленности и ориентированных на внутреннее потребление отраслей, прокомментировали агентству в РАНХиГС. Так, в прошлом году вклад нефтегазового сектора в экономику сократился на 3 процентных пункта - до 13%. Настолько низких показателей еще не было, предыдущий минимум был в 2020 году на уровне 14%. Одновременно доля ненефтегазового сектора достигла 87% против 84% в 2024 году. При этом в целом ВВП в прошлом году увеличился на 1%, составив 214,3 триллиона рублей в номинальном выражении. "Снижение доли нефтегазового сектора также связано со структурной трансформацией экономики и усилением роли обрабатывающей промышленности и отраслей, ориентированных на внутреннее потребление, например, строительство, гостиничный бизнес и общепит", - сказал РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин. При этом по итогам текущего года доля нефтегаза в структуре российского ВВП на фоне нескольких месяцев высоких цен на нефть и газ в мире из-за ближневосточного конфликта может увеличиться на 1-2 процентного пункта, допускает эксперт. С ним согласен и главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров, который ждет роста среднегодовой цены на нефть в 2026 году на уровне 65 долларов за баррель против 52 долларов в прошлом году.

