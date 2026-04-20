https://1prime.ru/20260420/dom-869282082.html

Max Mara зарегистрировала товарный знак в России

2026-04-20T07:17+0300

бизнес

россия

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869282082.jpg?1776660753

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Итальянский дом моды Max Mara зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию поступила в ведомство в апреле 2025 года, а уже в текущем месяце Роспатент принял положительное решение о регистрации. Под товарным знаком компания сможет продавать в России одежду, обувь и аксессуары.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

