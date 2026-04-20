Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Дубае несколько отелей объявили о закрытии на реконструкцию - 20.04.2026, ПРАЙМ
В Дубае несколько отелей объявили о закрытии на реконструкцию
2026-04-20T17:01+0300
В Дубае несколько отелей объявили о закрытии на реконструкцию

ДУБАЙ, 20 апр - ПРАЙМ. Ряд отелей в Дубае объявили о закрытии на реконструкцию с апреля.
Так, отель Radisson Blu Hotel (Dubai Media City) закроется с 30 апреля по причине запланированной реконструкции, а также подготовки к выходу объекта из бренда Radisson в 2027 году.
"С 30 апреля 2026 года отель Radisson Blu Hotel, Dubai Media City, будет закрыт в связи с плановой реконструкцией. Услуги кейтеринга будут предоставляться до конца года", - сообщил представитель отеля изданию Hotelier Middle East.
Кроме того, люксовый St. Regis Dubai (The Palm) временно прекратил прием гостей из-за масштабного обновления. По данным систем бронирования, проживание будет недоступно с 12 апреля по 31 августа 2026 года. Несмотря на это, рестораны в отеле продолжают работу в обычном режиме.
Ранее о своем закрытии на реставрацию объявил знаменитый отель-парус в Дубае Burj Al Arab, ожидается, что работы займут 18 месяцев.
В настоящее время в отеле, который называют семизвездочным, почти 200 роскошных номеров-люкс. Он известен своими изысканными интерьерами, украшенными мрамором, сусальным золотом и кристаллами Swarovski.
По данным Jumairah group, руководителем проекта реставрации станет известный французский дизайнер интерьеров Тристан Ауэр. Он известен во всем мире благодаря реставрации знаменитых объектов культурного наследия, включая отель "Крийон" в Париже.
