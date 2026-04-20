Эксперт рассказал о дефиците банкоматов в России - 20.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о дефиците банкоматов в России
04:46 20.04.2026
 
Эксперт рассказал о дефиците банкоматов в России

Глава "Росинкаса" Верейкин: дефицит банкоматов наблюдается в населенных пунктах

МОСКВА, 20  апр - ПРАЙМ. Дефицит банкоматов в России наблюдается в основном в населенных пунктах численностью 15–20 тысяч человек, заявил в интервью РИА Новости президент объединения "Росинкас" Сергей Верейкин.
"Для нас как инкассаторской компании Банка России основная задача – обеспечить доступность наличных.  Мы сейчас видим, что в населенных пунктах численностью 15–20 тысяч человек нередко работают всего один-два банкомата", - рассказал Верейкин.
По его словам, уже есть случаи, когда люди отдают личные карты тому, кто едет в районный центр, чтобы снять наличные. "Это неправильно. Если карты у людей есть, на них начисляются социальной выплаты, зарплаты, пенсии, то должна быть и инфраструктура", - заключил Верейкин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 20 апреля в 09.00 мск.
 
