Эксперт рассказал, в каких случаях банк может снизить лимит по кредитке

Эксперт рассказал, в каких случаях банк может снизить лимит по кредитке - 20.04.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, в каких случаях банк может снизить лимит по кредитке

Банк может снизить лимит по кредитной карте, если у клиента появились просрочки платежей, снизились доходы или выросла долговая нагрузка, рассказал РИА Новости... | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T05:16+0300

2026-04-20T05:16+0300

2026-04-20T05:36+0300

финансы

банки

"бкс мир инвестиций"

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Банк может снизить лимит по кредитной карте, если у клиента появились просрочки платежей, снизились доходы или выросла долговая нагрузка, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Обычно лимит пересматривается по внутренней скоринговой модели банка и с учетом кредитного риска клиента, чем выше риск клиента – тем ниже лимит, объяснил он. "В большинстве скоринговых моделей учитываются: наличие просроченных платежей по кредитной карте, кредитная история, в том числе факты банкротства. Текущая долговая нагрузка (соотношение совокупных расходов по задолженностям и совокупных доходов)", – перечислил эксперт. Он добавил, что банк также учитывает уровень доходов и активность использования кредитной карты. "Ухудшение одного или нескольких факторов способны спровоцировать ухудшение рейтинга, а значит и уменьшение лимитов по кредитным картам", – отметил эксперт. При этом в некоторых случаях лимиты могут уменьшаться даже у добросовестных клиентов с высоким рейтингом во внутренней системе банка, добавил он. Среди причин – ужесточение допустимых для банка параметров достаточности капитала, что может ограничить допустимый объем кредитования, в том числе и по кредитным картам, уточнил Смирнов. "Еще один пример – рост совокупной доли проблемных кредитов. В данном случае кредитный портфель банка должен подвергнуться пересмотру, а вместе с ним и лимиты по кредитным картам", – заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, "бкс мир инвестиций"