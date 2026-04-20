Евродепутат назвал кредит ЕС для Киева подтасовкой

Евродепутат назвал кредит ЕС для Киева подтасовкой - 20.04.2026, ПРАЙМ

Евродепутат назвал кредит ЕС для Киева подтасовкой

Кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро для Киева является ложью и подтасовкой, поскольку за этот подарок придется расплачиваться гражданам ЕС и их детям, заявил | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T02:18+0300

2026-04-20T02:18+0300

2026-04-20T02:57+0300

БРЮССЕЛЬ, 20 апр - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро для Киева является ложью и подтасовкой, поскольку за этот подарок придется расплачиваться гражданам ЕС и их детям, заявил РИА Новости евродепутат Тьерри Мариани. "Вы смотрели условия возврата займа? Нужно, чтобы Россия заплатила военные репарации. Значит, это - в лучшем случае фарс, в худшем - это презрение к избирателям. Не нужно называть это займом, это дар в 90 миллиардов Украине", - сказал Мариани. "Этот дар, который называют займом. Но этот дар Украине в 90 миллиардов будет оплачен на 16 миллиардов французским налогоплательщиком. Я не знаю, как это назвать: ложь, трусость, подтасовка", - сказал он. Евродепутат назвал затею с выделением кредита Киеву фальсификацией и мошенничеством. Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. После саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.

киев

украина

венгрия

финансы, мировая экономика, киев, украина, венгрия, тьерри мариани, виктор орбан, ес