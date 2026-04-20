"Не сможет воевать". На Западе высказались о прямом конфликте с Москвой - 20.04.2026, ПРАЙМ
"Не сможет воевать". На Западе высказались о прямом конфликте с Москвой
2026-04-20T05:03+0300
2026-04-20T05:04+0300
европа
запад
сша
скотт риттер
дмитрий медведев
минобороны рф
россия
05:03 20.04.2026 (обновлено: 05:04 20.04.2026)
 
"Не сможет воевать". На Западе высказались о прямом конфликте с Москвой

Риттер: Европа не в состоянии сформировать армию, способную победить Россию

© flickr.com / 1GNC Münster — Учения НАТО в Польше
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Европейские страны не способны создать вооруженные силы, которые могут нанести поражение России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Минобороны России опубликовало список европейских объектов, которые могут стать целями, поскольку там выпускаются дроны, применяемые для ударов по российской территории. <…> То, что делает Европа <…> — это акт войны. <…> Думаю, Минобороны и Совет безопасности России ясно дали понять, что если это продолжится, будут последствия", — заявил эксперт.
По его оценке, европейские государства не смогут противопоставить что-либо России в военном отношении.
"Для Европы наступает момент истины — либо действовать, либо замолчать, и Европа поймет, что она просто не сможет воевать с Россией. У нее нет для этого возможностей. А затем Европе придется обсудить, готова ли она в условиях экзистенциального экономического кризиса бросить все и заняться созданием европейской армии, которая не может существовать, не существует и не будет существовать", — объяснил аналитик.
В среду Министерство обороны опубликовало информацию, что производственные мощности украинских компаний, выпускающих дроны и их компоненты, находятся в восьми европейских странах. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал этот документ списком потенциально законных мишеней для российских военных.
В Кремле не раз подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но действия, которые могут быть опасны для ее интересов, не останутся без внимания.
Символика ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2026
"Ответные удары". На Западе испугались хода Европы против России
18 апреля, 15:40
 
