https://1prime.ru/20260420/evropa-869280809.html
"Не сможет воевать". На Западе высказались о прямом конфликте с Москвой
"Не сможет воевать". На Западе высказались о прямом конфликте с Москвой - 20.04.2026, ПРАЙМ
"Не сможет воевать". На Западе высказались о прямом конфликте с Москвой
Европейские страны не способны создать вооруженные силы, которые могут нанести поражение России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер разведки... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T05:03+0300
2026-04-20T05:03+0300
2026-04-20T05:04+0300
европа
запад
сша
скотт риттер
дмитрий медведев
минобороны рф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Европейские страны не способны создать вооруженные силы, которые могут нанести поражение России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Минобороны России опубликовало список европейских объектов, которые могут стать целями, поскольку там выпускаются дроны, применяемые для ударов по российской территории. <…> То, что делает Европа <…> — это акт войны. <…> Думаю, Минобороны и Совет безопасности России ясно дали понять, что если это продолжится, будут последствия", — заявил эксперт.По его оценке, европейские государства не смогут противопоставить что-либо России в военном отношении."Для Европы наступает момент истины — либо действовать, либо замолчать, и Европа поймет, что она просто не сможет воевать с Россией. У нее нет для этого возможностей. А затем Европе придется обсудить, готова ли она в условиях экзистенциального экономического кризиса бросить все и заняться созданием европейской армии, которая не может существовать, не существует и не будет существовать", — объяснил аналитик.В среду Министерство обороны опубликовало информацию, что производственные мощности украинских компаний, выпускающих дроны и их компоненты, находятся в восьми европейских странах. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал этот документ списком потенциально законных мишеней для российских военных.В Кремле не раз подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но действия, которые могут быть опасны для ее интересов, не останутся без внимания.
европа
запад
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_5e31bddc7c69e3795a3153add76be002.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, запад, сша, скотт риттер, дмитрий медведев, минобороны рф, россия
ЕВРОПА, ЗАПАД, США, Скотт Риттер, Дмитрий Медведев, Минобороны РФ, РОССИЯ
"Не сможет воевать". На Западе высказались о прямом конфликте с Москвой
Риттер: Европа не в состоянии сформировать армию, способную победить Россию
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ.
Европейские страны не способны создать вооруженные силы, которые могут нанести поражение России, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Минобороны России опубликовало список европейских объектов, которые могут стать целями, поскольку там выпускаются дроны, применяемые для ударов по российской территории. <…> То, что делает Европа <…> — это акт войны. <…> Думаю, Минобороны и Совет безопасности России ясно дали понять, что если это продолжится, будут последствия", — заявил эксперт.
По его оценке, европейские государства не смогут противопоставить что-либо России в военном отношении.
"Для Европы наступает момент истины — либо действовать, либо замолчать, и Европа поймет, что она просто не сможет воевать с Россией. У нее нет для этого возможностей. А затем Европе придется обсудить, готова ли она в условиях экзистенциального экономического кризиса бросить все и заняться созданием европейской армии, которая не может существовать, не существует и не будет существовать", — объяснил аналитик.
В среду Министерство обороны опубликовало информацию, что производственные мощности украинских компаний, выпускающих дроны и их компоненты, находятся в восьми европейских странах. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал этот документ списком потенциально законных мишеней для российских военных.
В Кремле не раз подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но действия, которые могут быть опасны для ее интересов, не останутся без внимания.
