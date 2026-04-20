Фондовые индексы Европы снизились на фоне возобновления блокировки Ормуза

2026-04-20T21:03+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снизились на 0,5-1% из-за перебоев в поставках энергоносителей на фоне возобновления блокировки Ормузского пролива, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,55% - до 10 609,08 пункта, французский CAC 40 снизился на 1,12%, до 8 331,05 пункта, а немецкий DAX сократился на 1,15%, до 24 417,80 пункта. Аналитики назвали увеличение стоимости энергоносителей и перебои в поставках нефтепродуктов из Персидского залива на фоне ближневосточного конфликта главными факторами отрицательной динамики европейских рынков. "Европейские инвесторы обращают внимание на очевидные факты: рост цен на нефть и усиление неопределенности в отношении поставок нефтепродуктов из Персидского залива... поэтому на европейских фондовых рынках выражается явная обеспокоенность", - заявил агентству Рейтер главный аналитик рынка в Interactive Brokers Стив Сосник (Steve Sosnick). Трейдеры также обратили внимание на новости из корпоративного сектора. Лидерами по снижению стоимости акций являются финансовые организации и авиакомпании. На эти секторы отрицательно влияют новости с Ближнего Востока, в особенности отсутствие прогресса с разблокировкой Ормузского залива. Так, бумаги Unicredit в Германии подешевели на 5,1%, французской Societe Generale - на 2,65%, Deutsche Bank - на 2,18%, немецкой авиакомпании Lufthansa - более чем на 3%, французской Air France - на 2,6%.

