https://1prime.ru/20260420/fas-869286098.html

ФАС напомнила о недопустимости повышения цен на мясо перед праздниками

2026-04-20T10:55+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/11/866615725_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_297f98eeeedf1669593be22c2b44c4dc.jpg

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратила внимание ритейлеров на недопустимость необоснованного повышения цен на мясную продукцию и другие продовольственные товары, пользующиеся повышенным спросом в праздничные дни, сообщили в ведомстве. "ФАС России ведет постоянный анализ цен на продовольственные товары, в том числе на мясную продукцию. В течение года стоимость этих продуктов меняется, в том числе из-за сезонных факторов, одним из которых является повышение спроса в майские праздники", - говорится в сообщении. "В связи с этим антимонопольное ведомство обратило внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом в праздничные дни", - добавляется там. В службе подчеркнули, что при обнаружении признаков недобросовестных действий будут приняты меры реагирования. Также ФАС рекомендовала ритейлерам в случае снижения отпускных цен со стороны поставщиков отражать это в розничной цене для потребителей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

