ФАС напомнила о недопустимости повышения цен на мясо перед праздниками - 20.04.2026, ПРАЙМ
ФАС напомнила о недопустимости повышения цен на мясо перед праздниками
10:55 20.04.2026
 
ФАС напомнила о недопустимости повышения цен на мясо перед праздниками

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратила внимание ритейлеров на недопустимость необоснованного повышения цен на мясную продукцию и другие продовольственные товары, пользующиеся повышенным спросом в праздничные дни, сообщили в ведомстве.
"ФАС России ведет постоянный анализ цен на продовольственные товары, в том числе на мясную продукцию. В течение года стоимость этих продуктов меняется, в том числе из-за сезонных факторов, одним из которых является повышение спроса в майские праздники", - говорится в сообщении.
"В связи с этим антимонопольное ведомство обратило внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом в праздничные дни", - добавляется там.
В службе подчеркнули, что при обнаружении признаков недобросовестных действий будут приняты меры реагирования.
Также ФАС рекомендовала ритейлерам в случае снижения отпускных цен со стороны поставщиков отражать это в розничной цене для потребителей.
 
