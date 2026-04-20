https://1prime.ru/20260420/fas-869286098.html
ФАС напомнила о недопустимости повышения цен на мясо перед праздниками
2026-04-20T10:55+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/11/866615725_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_297f98eeeedf1669593be22c2b44c4dc.jpg
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратила внимание ритейлеров на недопустимость необоснованного повышения цен на мясную продукцию и другие продовольственные товары, пользующиеся повышенным спросом в праздничные дни, сообщили в ведомстве. "ФАС России ведет постоянный анализ цен на продовольственные товары, в том числе на мясную продукцию. В течение года стоимость этих продуктов меняется, в том числе из-за сезонных факторов, одним из которых является повышение спроса в майские праздники", - говорится в сообщении. "В связи с этим антимонопольное ведомство обратило внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом в праздничные дни", - добавляется там. В службе подчеркнули, что при обнаружении признаков недобросовестных действий будут приняты меры реагирования. Также ФАС рекомендовала ритейлерам в случае снижения отпускных цен со стороны поставщиков отражать это в розничной цене для потребителей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/11/866615725_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_845e6b73e71708146cfe2f7ff6acc370.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
