В США при крушении самолета Cessna погиб человек - 20.04.2026, ПРАЙМ
В США при крушении самолета Cessna погиб человек
В США при крушении самолета Cessna погиб человек - 20.04.2026, ПРАЙМ
В США при крушении самолета Cessna погиб человек
Один человек погиб при крушении двухмоторного самолета Cessna в американском штате Флорида, сообщают власти. | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T02:43+0300
2026-04-20T03:02+0300
ВАШИНГТОН, 20 апр - ПРАЙМ. Один человек погиб при крушении двухмоторного самолета Cessna в американском штате Флорида, сообщают власти. "Пожарные службы округа Паско работают на месте крушения двухмоторного самолета... к сожалению, один человек погиб", - написала местная пожарная служба в соцсети Facebook*. По данным Национального совета по безопасности на транспорте США, модель упавшего самолета была Cessna 401B. Причины крушения расследуются.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.
общество , рф, сша, facebook
Общество , РФ, США, Facebook
02:43 20.04.2026 (обновлено: 03:02 20.04.2026)
 
В США при крушении самолета Cessna погиб человек

Во Флориде при крушении двухмоторного самолета Cessna погиб человек

ВАШИНГТОН, 20 апр - ПРАЙМ. Один человек погиб при крушении двухмоторного самолета Cessna в американском штате Флорида, сообщают власти.
"Пожарные службы округа Паско работают на месте крушения двухмоторного самолета... к сожалению, один человек погиб", - написала местная пожарная служба в соцсети Facebook*.
По данным Национального совета по безопасности на транспорте США, модель упавшего самолета была Cessna 401B. Причины крушения расследуются.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
