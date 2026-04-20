https://1prime.ru/20260420/florida-869279586.html
В США при крушении самолета Cessna погиб человек
Один человек погиб при крушении двухмоторного самолета Cessna в американском штате Флорида, сообщают власти. | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T02:43+0300
общество
рф
сша
facebook
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869279586.jpg?1776643338
ВАШИНГТОН, 20 апр - ПРАЙМ. Один человек погиб при крушении двухмоторного самолета Cessna в американском штате Флорида, сообщают власти. "Пожарные службы округа Паско работают на месте крушения двухмоторного самолета... к сожалению, один человек погиб", - написала местная пожарная служба в соцсети Facebook*. По данным Национального совета по безопасности на транспорте США, модель упавшего самолета была Cessna 401B. Причины крушения расследуются.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
