В США при крушении самолета Cessna погиб человек

В США при крушении самолета Cessna погиб человек - 20.04.2026, ПРАЙМ

В США при крушении самолета Cessna погиб человек

Один человек погиб при крушении двухмоторного самолета Cessna в американском штате Флорида, сообщают власти. | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T02:43+0300

2026-04-20T02:43+0300

2026-04-20T03:02+0300

ВАШИНГТОН, 20 апр - ПРАЙМ. Один человек погиб при крушении двухмоторного самолета Cessna в американском штате Флорида, сообщают власти. "Пожарные службы округа Паско работают на месте крушения двухмоторного самолета... к сожалению, один человек погиб", - написала местная пожарная служба в соцсети Facebook*. По данным Национального совета по безопасности на транспорте США, модель упавшего самолета была Cessna 401B. Причины крушения расследуются.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.

рф

сша

общество , рф, сша, facebook