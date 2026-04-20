Flydubai пока не возобновила рейсы в Иран
2026-04-20T16:22+0300
ДОХА, 20 апр - ПРАЙМ. Делающая вылеты из Дубая, в частности по многим направлениям в Россию, низкобюджетная авиакомпания Flydubai пока не возобновляет рейсы в Иран, но следит за ситуацией для корректировки расписания, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель Flydubai. Раннее иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана сообщила, что аэропорт города Мешхед, расположенный на северо-востоке Ирана, возобновит международные рейсы с 20 апреля. "Полеты в Иран остаются приостановленными", - сказал представитель. При этом он заметил, что авиакомпания постепенно возобновляет полеты по всей сети, где позволяют условия. "Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и соответствующим образом корректируем расписание и частоту полетов", - добавил представитель. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
