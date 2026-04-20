Биржевые цены на газ в Европе растут на 2%

Биржевые цены на газ в Европе растут на 2% - 20.04.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе растут на 2%

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером растут на 2% - до 484 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T22:44+0300

2026-04-20T22:44+0300

2026-04-20T22:44+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером растут на 2% - до 484 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 00.50 мск у отметки в 516,4 доллара (+9,2%). Ценовой максимум понедельника составил 520,4 доллара (+10,1%), ценовой минимум - 479,8 доллара (+1,5%). А по состоянию на 22.15 мск показатель составляет 483,9 доллара (+2,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 472,7 доллара за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цены остаются на 27% выше по отношению к концу февраля. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, торги, сша, израиль, иран